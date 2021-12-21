عرض الفيلم الروائى الطويل The Disaster Artist بقصر السينما.. الليلة

ضمن عروض قصر السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، الفيلم الروائي الطويل The Disaster Artist أو "الفنان الفاشل"، في إطار عروض نادي السينما العالمية، ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته مع الحضور، يقدمها ويديرها الناقد الفني دكتور نادر رفاعي.



وفيلم "الفنان الفاشل" من إنتاج عام 2017 وتبلغ مدة عرضه 104 دقيقة، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب جريج سيسرو، ومن إخراج جيمس فرانكو، وحصل الفيلم علي جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم موسيقي .الفيلم من بطولة كل من: جيمس فرانكو ــ تومي ويسو ــ ديف فرانكو وسيث روجن.



تدور أحداث فيلم "الفنان الفاشل"، في أجواء كوميدية، حول السيرة الذاتية للممثل غريب الأطوار "تومي ويزو"، ويلعب دوره الفنان جيمس فرانكو وهو مخرج الفيلم أيضا.



في الفيلم نري تومي ويزو محاولات عديدة يغلب عليها الفشل، لصنع فيلم خاص به من كتابته، إخراجه، إنتاجه وبطولته بعدما فشِل في تحقيق حلمه ليصبح ممثلا مشهورا. وفي إخراج هذه السيرة الذاتية السينمائية .



وعن فيلم "الفنان الفاشل" تقول الناقدة السينمائية هدي اشنايبي: يقوم الفيلم بتقديم تومي وايزو على أنّه شخص وحيد جدًا ومثير للشفقة بشكل كبير، ليس له أصدقاء سوى جريج مما يجعله محتاجًا جدًا، وغير قادر على العيش بدونه، أمّا جريج فيبدو محبًا لتومي، لكن بشكل صحي غير مبالغ فيه، وهذا غير خاطئ تمامًا حسب الكتاب أو على الأقل فيما يتعلق بالنصف الأول من الكلام، لكن الكتاب يشرح على أنّ حاجة جريج إلى تومي كانت أكبر بكثير، فلا وجود لجريج دون تومي: حيث نجد أنّ تومي هو الشخص الوحيد الذي آمن بقدرة جريج على أن يكون ممثلًا في حين سخر منه الجميع وعلى رأسهم والدته، بل إنّه ساعده ودعمه ماديًا ومنحه شقته في لوس أنجلس بثمن إيجار بخس لا يمكن مقارنته بأي شكل بالثمن الحقيقي للإيجار في هذه المدينة، علمه كيف يثق بنفسه، وكيف يتعود على عدم الاهتمام بآراء الآخرين أو سخريتهم منه، وكيف يستمتع بشبابه، ومنحه أول فرصة في حياته لكي يكون مستقلًا وحرًا.