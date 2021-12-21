الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض الفيلم الروائى الطويل The Disaster Artist بقصر السينما.. الليلة

الفيلم الروائى الطويل
الفيلم الروائى الطويل The Disaster Artist

ضمن عروض قصر السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، الفيلم الروائي الطويل The Disaster Artist أو "الفنان الفاشل"، في إطار عروض نادي السينما العالمية، ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته مع الحضور، يقدمها ويديرها الناقد الفني دكتور نادر رفاعي.

وفيلم "الفنان الفاشل" من إنتاج عام 2017 وتبلغ مدة عرضه  104 دقيقة، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب جريج سيسرو، ومن إخراج جيمس فرانكو، وحصل الفيلم علي  جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم موسيقي .الفيلم من بطولة كل من: جيمس فرانكو ــ تومي ويسو ــ ديف فرانكو وسيث روجن.

تدور أحداث فيلم "الفنان الفاشل"، في أجواء كوميدية، حول السيرة الذاتية للممثل غريب الأطوار "تومي ويزو"، ويلعب دوره الفنان جيمس فرانكو وهو مخرج الفيلم أيضا.

في الفيلم نري تومي ويزو محاولات عديدة يغلب عليها الفشل، لصنع  فيلم خاص به من كتابته، إخراجه، إنتاجه وبطولته بعدما فشِل في تحقيق حلمه ليصبح ممثلا مشهورا. وفي إخراج هذه السيرة الذاتية السينمائية .

وعن فيلم "الفنان الفاشل" تقول الناقدة السينمائية هدي اشنايبي: يقوم الفيلم بتقديم تومي وايزو على أنّه شخص وحيد جدًا ومثير للشفقة بشكل كبير، ليس له أصدقاء سوى جريج مما يجعله محتاجًا جدًا، وغير قادر على العيش بدونه، أمّا جريج فيبدو محبًا لتومي، لكن بشكل صحي غير مبالغ فيه، وهذا غير خاطئ تمامًا حسب الكتاب أو على الأقل فيما يتعلق بالنصف الأول من الكلام، لكن الكتاب يشرح على أنّ حاجة جريج إلى تومي كانت أكبر بكثير، فلا وجود لجريج دون تومي: حيث نجد أنّ تومي هو الشخص الوحيد الذي آمن بقدرة جريج على أن يكون ممثلًا في حين سخر منه الجميع وعلى رأسهم والدته، بل إنّه ساعده ودعمه ماديًا ومنحه شقته في لوس أنجلس بثمن إيجار بخس لا يمكن مقارنته بأي شكل بالثمن الحقيقي للإيجار في هذه المدينة، علمه كيف يثق بنفسه، وكيف يتعود على عدم الاهتمام بآراء الآخرين أو سخريتهم منه، وكيف يستمتع بشبابه، ومنحه أول فرصة في حياته لكي يكون مستقلًا وحرًا.

الفيلم الروائي الطويل The Disaster Artist قصر السينما بجاردن سيتي نادي السينما العالمية الهيئة العامة لقصور الثقافة نادر رفاعي

مواد متعلقة

جان جينيه الروائى الذى بدأ حياته لصا وأنقذه «سارتر» من السجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج الوقود فى هايتى لـ90 قتيلا

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

«الشهر الثالث عشر».. جديد الروائى أحمد سعداوى

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أخشاب بالقناطر الخيرية

حقيقة إلقاء مريض فى إحدى طرقات مستشفى الضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد