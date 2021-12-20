«سعفان»: الدولة تولي اهتماما خاصا لـ«قادرون باختلاف»

شاركت وزارة القوى العاملة في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر.

وأعرب وزير القوي العاملة محمد سعفان في كلمته التي وجهها بالاحتفالية عن سعادته للمشاركة في الاحتفالية المهمة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصص من أجل زيادة التوعية بحقوقهم وأهمية دمجهم في كافة المجالات والأنشطة المجتمعية.

وأكد الوزير أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بذوي الهمم أو كما أطلق عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي «قادرون باختلاف»، مشيرا إلى أنهم قادرون على العمل والإنتاج والإبداع ولكن قادرون باختلاف.

وقال «سعفان» في كلمته التي ألقتها نيابة عنه منال عبد العزيز مدير عام مركز التدريب والتنمية بوزارة القوى العاملة: إن رؤية مصر 2030 تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل بكافة أجهزتها على دمج أبنائنا "القادرون باختلاف " في المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الثمينة، كما تسعى لتوفير كافة الاحتياجات التي تؤهلهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي في كافة المجالات.

واستعرض الوزير ما حققته الوزارة لرعاية وحماية "القادرون باختلاف " سواء خدمات التدريب والتشغيل والمتابعة والرعاية، موضحا أن الوزارة

توفر فرص التدريب على المهن والحرف التي تناسب درجة ونوع الإعاقة لزيادة التحاقهم بسوق العمل كما يتم التدريب من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث يتوافر (54) مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم 38 مركز ثابت في 25 محافظة، و (13) وحدة تدريب متنقلة، و (3) وحدات تدريب ثابتة ويتم التدريب على 41 مهنة مختلفة مجانا.

وقال الوزير أن الوزارة تسعى لتوفير فرص العمل اللائقة التي تناسب درجة ونوع الإعاقة حيث قامت هذا العام بتوفير أربع ألاف فرصة عمل لأبنائنا "القادرون باختلاف" فضلا عن الحرص على تغيير مفهوم العمل لهذه الفئة في القطاع الخاص ليكون مشاركة حقيقية وإسهام في الإنتاج على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى إطلاق الوزارة مبادرة "مصر بكم أجمل" في عام 2018، وتهدف الى تدريب شباب الجنسين على كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، كما تهدف إلى التغلب على التحديات التي تعوقهم عن المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن التعرف على تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة وأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ونوه سعفان إلى أن المبادرة تهدف إلى دمج «القادرون باختلاف» في سوق العمل من خلال توفير فرص العمل المناسبة والمختلفة والتدريب على ريادة الأعمال من خلال إقامة مشروعات صغيرة ونتج عنها تدريب 1173 شابا وفتاة على مستوى 10 محافظات على مرحلتين، وحصل 823 شابا وفتاة على فرص عمل مختلفة، وتم مناقشة 350 فكرة مشروع ومنهم ما تم تنفيذه بالفعل وتستهدف المرحلة المقبلة من المبادرة باقي المحافظات.

وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات، تعكف الوزارة على إعداد قاعدة بيانات موسعة لتصنيف الراغبين فى الحصول على فرص عمل، وفرص تدريب، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال، وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي، تمهيداً لإعداد خطة لتدريبهم من خلال برامج مناسبة لتأهيلهم لسوق العمل.

ووجه الوزير رسالة خاصة لأبنائنا من القادرين باختلاف قائلا إن بداية النجاح تبدأ من إيمانك الشخصي بقدرتك على الإنجاز والعطاء والعمل، مضيفا: «أنت قادر» على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وبناء الجمهورية الجديدة.