أدهم نابلسي.. مَن الفنان الذي اعتزل الغناء «ابتغاء مرضاة الله»؟

أعلن المطرب الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الفن بشكل نهائي، وقال في فيديو نشره على قناته على «يوتيوب» أنه كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.

وقال نابلسي إنه يطمح لرضا الله من خلال الفن، موجهاً شكره لكل شخص وقف معه من الجمهور ودعمه.

من هو أدهم نابلسي؟

الاسم: أدهم فريد نابلسي.

- مواليد 1993.

- من مواليد عمان.

- كان متسابقاً في البرنامج الغنائي «إكس فاكتور».

- تمكّن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

- حققت أغنية «هو الحب» التي لحنها بنفسه 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر على «يوتيوب».

- كان من أشهر المطربين المشاركين في مهرجان قرطاج الدولي.

- شجعته والدته على الغناء، بعدما اكتشفت صوته، وأصّرت عليه بأن يشارك في برنامج المواهب «إكس فاكتور».

- تزوّج بعد البرنامج من حب طفولته التي تصغره بأربع سنوات وليس لديه اطفال حالياً.