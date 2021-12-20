بيلاروسيا تستدعى المبعوث البريطانى احتجاجًا على هجوم لندن

استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الإثنين، القائم بالأعمال البريطاني، وقدمت له احتجاج شديد اللهجة.

وطالبت الخارجية البيلاروسية بإجراء تحقيق شامل حول الهجوم الذي وقع على السفارة في العاصمة لندن، وتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى إبلاغ الجانب البيلاروسي، بشأن مسار الإجراءات ونتائجها.

ووقع، مساء أمس الأحد، هجوم على سفارة بيلاروسيا في العاصمة البريطانية لندن.

وألحق مجموعة من الأشخاص أضرارًا بواجهة مبنى السفارة، وتعرض الدبلوماسيون البيلاروسيون لاعتداء جسدي، حيث أصيب أحدهم بجروح خطيرة، وتطلب الأمر تقديم رعاية طبية عاجلة، وتم تشخيص كسر في الأنف، وارتجاج خفيف في الدماغ، وكسر في الأسنان.

وقال بيان الخارجية الروسية، مساء أمس الأحد، إن هجومًا وقع على سفارة بيلاروسيا في لندن، حيث ألحق مجموعة من الأشخاص أضرارًا بواجهة مبنى هيئة أجنبية، ثم تعرض الدبلوماسيون البيلاروسيون لاعتداء جسدي، حيث أصيب أحدهم بجروح خطيرة وتطلب الأمر تقديم رعاية طبية عاجلة، وتم تشخيص كسر في الأنف وارتجاج خفيف في الدماغ وكسر في الأسنان".

وقبل يومين، صرح وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، بأن بلاده مستعدة لنشر أسلحة نووية، في ظل تهديد حلف شمال الأطلسي (ناتو) لها.

وقال "ماكي"، وفقًا لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، إن "ما قاله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأننا ندرس إمكانية نشر أسلحة نووية على الأراضي البيلاروسية، هو أحد الردود المحتملة على الإجراءات المستقبلية المحتملة لحلف شمال الأطلسي على أراضي بولندا".