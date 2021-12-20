تامر حسني يحيى حفلًا غنائيًا فى «إكسبو 2020 دبى».. الخميس

يحيي الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، يوم الخميس المقبل 23 ديسمبر الجاري.

ووضعت "الياسري" للإنتاج الفني، جميع التجهيزات اللازمة لإحياء الحفل الكبير المرتقب للفنان المصري تامر حسني، في ساحة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر المقبل.

وأوضح المنتج والمخرج صلاح الياسري، رئيس مجلس الإدارة، أنهم انتهوا من وضع اللمسات الأخيرة من أجل استضافة الفنان المصري الذي أعد برنامجًا غنائيًا يحمل الكثير من التنوع والإبهار من بين أغنياته الناجحة والمتميزة بين الجمهور، الذي بات ينتظر موعد حفله في "إكسبو 2020 دبي" من مختلف الجنسيات العربية والعالمية.

من جهته، أوضح تامر حسني، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بأنه متحمس بشدة لأداء حفله الغنائي في إكسبو 2020 دبي، قائلاً: "الوقوف أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هو هدف لكل فنان يسعى للوصول إلى العالمية، وأتمنى أن أنشر رسالة حب وتقدير لهذا الجمهور الرائع".

ويأتي حفل تامر حسني ضمن سلسلة حفلات عربية غنائية جماهيرية في إكسبو 2020، نظم تعاقدات الفنانين فيها "الياسري للإنتاج الفني"، وبعد أن استقطبت الفنانين عبدالله الرويشد، محمد حماقي، محمد رمضان، ديانا حداد، حاتم العراقي، أصيل أبوبكر، وليد الشامي، وأسماء لمنور، والعديد من الفنانين العرب، مؤكدة أن لديها العديد من المفاجآت المقبلة مع أسماء عربية ستكون في حفلات إكسبو 2020 العربية.

وأحيا الفنان تامر حسني، مؤخرًا حفلًا ضخمًا بالتجمع الخامس ضمن حفلات آخر العام، حيث أشعل الحفل بباقة من أشهر أغانيه، وسط حضور حشد كبير من جمهوره ومحبيه بساحة المنارة.

وقدم تامر مجموعة من أشهر أغنياته من بينها؛ "في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان، عيونه دار، عينيا بتحبك، كفاياك أعذار".