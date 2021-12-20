الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جمهورى باستبعاد معاونين بالنيابة الإدارية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين،  قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 607 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2021 فيما تضمنه من تعيين كل من أنوار قنديل عطية قنديل محمد، وهيثم فريج حسن السحماوي بوظيفة معاون نيابة إدارية.

وفي وقت سابق،  شهد المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، افتتاح الدورة التدريبية المنعقدة للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013 و2014، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

ويأتي التدريب حسب بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كل المستجدات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.  

 

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