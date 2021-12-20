الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأرمن الكاثوليك ينطلق فى زيارته الرعوية الأولى لعنجر

بدروس
بدروس

 قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه قام الكاثوليكوس البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرين بزيارة رعائية هي الأولى إلى رعية عنجر، بعد تنصيبه بطريركا على كرسي كيليكيا للأرمن الكاثوليك. 

رافقه في الزيارة المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك المطران جورج اسادوريان وآباء كهنة. 

وكان في استقباله في ساحة عنجر كل من رئيس البلدية السيد خوشيان، كاهن الرعية مسروب طوباليان وآباء كهنة وممثلون عن مختلف الكنائس.

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" – أنه بعد الاستقبال، سار الجميع سيرا على الأقدام على وقع عزف فرق الكشافة وإنشاد التراتيل إلى كنيسة سيدة المسبحة الوردية حيث ترأس بدروس القداس الاحتفالي بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة وحشد من المؤمنين.

واستهل القداس بكلمة ألقاها الأب طوباليان ورحب فيها بغبطته مؤكدا أن زيارته هي علامة أمل وخارطة طريق للكنيسة في رعية عنجر.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى الكاثوليكوس بدروس الحادي والعشرون عظة روحية تضمنت معاني زيارته الرعائية حيث شدد فيها على أهمية تفعيل المحبة والتضامن والثبات رغم الصعوبات متمنيا أن يحمل ميلاد السيد المسيح الأمل والرجاء والاستقرار.

وبعد القداس، التقى "الشعب المؤمن" وممثلي الجمعيات والأحزاب الأرمنية والمؤسسات. وقد عبروا خلال اللقاء عن فرحتهم بزيارة الأب الروحي. كما تفقد بدروس عددا من العائلات في المنازل مطلعا على أوضاعهم ومستمعا إلى شجونهم وهمومهم وسط الضيقات.

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