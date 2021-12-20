الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأمطار عرض مستمر.. نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية بأمطار غزيرة (فيديو)

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، لسقوط أمطار غزيرة، على جميع أنحاء المدينة، فيما زادت شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر بطول الكورنيش والذي تخطى 5 أمتار في بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى التي تجتاح المدينة الساحلية.

وواصلت موجة الطقس السيئ وأنواء الفيضة الصغرى في ضرب المحافظة، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى، والطوارئ وحالة الاستنفار في جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة التي تشهدها عروس البحر المتوسط.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بطول الكورنيش والتمركزات لسحب وشفط جميع تجمعات مياه الأمطار، بجميع الشوارع والميادين، كما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية.

received_652893769072461
أمطار الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، موضحاً أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

received_594758051825742
أمطار الإسكندرية

كما أجرى محافظ الإسكندرية، جولات مكبرة على مستوى أحياء المحافظة، منذ الصباح الباكر، لمتابعة التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والثلجية التي تشهدها الإسكندرية، والتأكد من تسيير الحركة المرورية.

وتابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وخاصة بالمناطق الساخنة. مشدداً على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحي والتأكد المستمر من تسيير الحركة المرورية.

received_601891104416113
أمطار الإسكندرية

وأكد أنه رغم الأمطار الغزيرة المصاحبة للثلوج التي تشهدها المحافظة منذ الصباح والتي لم تتوقف حتى الآن إلا أنه لم تشهد الشوارع أي حالة لتعطل الحركة المرورية على مستوى الأحياء.

received_801464034092915
أمطار الإسكندرية
محافظة الاسكندرية امطار غزيرة الفيضة الصغرى المدينة الساحلية الطواري الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

حقيقة تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبًا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا

كريم الهواري ينكر جميع الاتهامات الموجهة إليه في حادث الشيخ زايد: «محصلش»

المستندات.. تقرير الطب الشرعي: عينات دم وبول كريم الهواري حوت كوكايين وكحول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل