الأمطار عرض مستمر.. نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية بأمطار غزيرة (فيديو)

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، لسقوط أمطار غزيرة، على جميع أنحاء المدينة، فيما زادت شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر بطول الكورنيش والذي تخطى 5 أمتار في بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى التي تجتاح المدينة الساحلية.

وواصلت موجة الطقس السيئ وأنواء الفيضة الصغرى في ضرب المحافظة، فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى، والطوارئ وحالة الاستنفار في جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة التي تشهدها عروس البحر المتوسط.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بطول الكورنيش والتمركزات لسحب وشفط جميع تجمعات مياه الأمطار، بجميع الشوارع والميادين، كما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية.

أمطار الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، موضحاً أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أمطار الإسكندرية

كما أجرى محافظ الإسكندرية، جولات مكبرة على مستوى أحياء المحافظة، منذ الصباح الباكر، لمتابعة التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والثلجية التي تشهدها الإسكندرية، والتأكد من تسيير الحركة المرورية.

وتابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وخاصة بالمناطق الساخنة. مشدداً على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحي والتأكد المستمر من تسيير الحركة المرورية.

أمطار الإسكندرية

وأكد أنه رغم الأمطار الغزيرة المصاحبة للثلوج التي تشهدها المحافظة منذ الصباح والتي لم تتوقف حتى الآن إلا أنه لم تشهد الشوارع أي حالة لتعطل الحركة المرورية على مستوى الأحياء.