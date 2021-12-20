الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على إرهابي حاول دخول الأنبار

اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي حاول دخول محافظة الأنبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، أنه بعملية استخبارية نوعية ومتابعة دقيقة ومعلومات مؤكدة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة التي أشارت لمحاولة أحد الإرهابيين دخول محافظة الأنبار قادما من سامراء في محافظة صلاح الدين، وعلى ضوء المعلومات وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 39، تم نصب كمين محكم للارهابي في سيطرة الشهيد الرائد أوس عزيز سويلم مدخل الانبار من اتجاه سامراء والقبض عليه".

وأوضح البيان، أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا".