إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالغربية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بكسور وجروح وكدمات في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل متوقفة على جانب طريق المحلة - المنصورة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين للمستشفى العام.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة - المنصورة وسقوط مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ حيث تبين أنه أثناء استقلال المصابين سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة من يد السائق مما أسفر عن انحراف السيارة واصطدمت بسيارة نقل.

وتبين من خلال التقرير الطبى الخاص بالمصابين، تنوع الإصابات ما بين كسور وكدمات وجروح فى مناطق متفرقة من الجسد، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، لأقوال المصابين، وذكروا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث وتصادم السيارة، مما أسفر عن تعرضهم للإصابة بجروح وكدمات متفرقة.

واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة، الذي ذكر أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق، وعندما حاول السيطرة عليها اصطدمت بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.