سقوط ضابط مزيف بتهمة نصب على المتقدمين للكليات العسكرية على «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة مطروح لقيامه بإنشاء عدة حسابات إلكترونية وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إنتحل خلالها صفة ضابط شرطة، ووضع صور لبعض الضباط بالملابس الأميرية، وإستغلاله لتلك الحسابات الوهمية فى التواصل مع بعض المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وإيهامهم بقدرته على إمكانية مساعدتهم لتسهيل إجراءات التحاقهم نظير مبلغ مالى، فضلاً عن اطلاعه بالنصب على عدد من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة وحصوله على مبالغ مالية منهم ، وإنشائه لحسابين شخصيين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لاستخدامهما فى نشاطه الإجرامى.

ونصت المادة 155 من القانون على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات.".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".