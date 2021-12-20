حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين

عززت، اليوم الإثنين الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

نشرة المرور

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

شهدت المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، سيولة مرورية في حركة السيارات؛ وانتظام حركة المرور، وسط كثافة الشبورة المائية على الطرق، وتواجد رجال المرور للعمل على تنظيم حركة السيارات، وتأمين رحلات الموظفين إلى عملهم.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، بالإضافة إلى سيولة مرورية علي كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

ونشطت حركة السيارات دون عوائق بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر سيطرت حالة من السيولة المرورية على صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية أيضا سيولة مرورية، وظهر أثر هذه السيولة في حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.