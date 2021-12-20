الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على علاء عبدالفتاح وآخرين بإذاعة ونشر بيانات كاذبة

علاء عبد الفتاح ومحمد
علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر

تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارىء، اليوم الإثنين، الحكم على علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة ومساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، حملت القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

واسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

الحكم محكمة جنح أمن دولة طواريء الانضمام لجماعة ارهابية إذاعة ونشر أخبار داخل وخارج البلاد علاء عبد الفتاح محمد الباقر محمد اكسجين

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