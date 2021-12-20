السفارة ترد على «التدخل الأمريكى في الشأن الليبى»: لا أساس له من الصحة

فند مصدر مطلع بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا ما تتداوله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التدخل الأمريكي في الشؤون الليبية.



وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية "إن ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة" .. موضحًا أن "مصير ليبيا وانتخاباتها يقرره الليبيون وحدهم لا غير وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوما".



وجددت السفارة الأمريكية في ليبيا دعوتها إلى كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستسقاء الأخبار من مصدرها الوحيد وهو سفارة الولايات المتحدة الامريكية سواء عبر ما تنشره على موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال المباشر بقسم العلاقات بالسفارة.

و علي صعيد آخر ، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، انتهاء اللجنة البرلمانية المُكلفة بمُتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، من أعمالها.

وقال بليحق، في بيان ، إن اللجنة لم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي وفقًا لقرار إنشائها وتحديدًا المادة رقم (3) من قرار مجلس النواب رقم(11) لسنة 2021م، مشيرًا إلى أن أمر النظر في ذلك التقرير يعود لمجلس النواب مجتمعًا في أول جلسة رسمية تُحدد من قبله.