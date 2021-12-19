النائب محمد حلاوة: جهود الرئيس السيسي وراء استقرار الأمن الغذائي وتحقيق الطفرة في الزراعة

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن اللجنة استمعت اليوم لتقرير من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول مخزون السلع الاستراتيجية والخطط الموضوعة لتطوير الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة والدور الذى قامت به الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ، مشيرا إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الحثيثة وراء تحقيق الاستقرار الكبير في منظومة الأمن الغذائي والاستقرار السلعى وتوافر كافة المواد الأساسية في متناول كافة الفئات.

وأكد النائب محمد حلاوة إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين طمأن النواب أعضاء لجنة الصناعة والتجارة على استقرار السلع الاستراتيجية محليا، مشيرا إلى أن الاحتياطي من السلع والمواد الاستراتيجية الرئيسية يتعدى 6 شهور، متابعا ، لم يكن هذا الجهد ليتحقق لولا إدارة خلاقة وفق رؤية استشرافية من الرئيس السيسي الذى يعمل من أجل المستقبل ويضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته

وكشف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الاستقرار الذى تشهده الدولة على مستوى توافر السلع الأساسية وتنوعها رغم موجات التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم ورغم العقبات التي تعترض منظومات النقل والتوريد من حولنا وراءه جهود جبارة تبذلها مؤسسات الدولة وفق خطة محكمة ورؤية للرئيس السيسي ، موضحا أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم مع وزير التموين خطة الوزارة والخاصة بتطوير الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتطوير الشركات التابعة للوزارة



وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الدور الذى تقوم به الدولة من أجل ضبط الأسعار في السوق المحلى من خلال زيادة المعروض من السلع الأكثر طلبا وتوفيرها للأسواق بالإضافة إلى الدور الخاص بإنشاء أسواق الجملة تسهيلا على المواطنين ، بتعليمات الرئيس السيسي الذى يشعر بالمواطنين وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا منهم ، ويعمل على التخفيف عنهم من خلال الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة ومن خلال دمج مختلف مؤسسات المجتمع ، بما فيها المؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تبدأ وتنتهى بالمواطن المصرى

وأوضح النائب محمد حلاوة أن أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، استمعوا إلى تقرير مفصل من الوزير الدكتور على المصيلحى حول الدور الذى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية وذلك من أجل المضي على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وتابع النائب محمد حلاوة أن وزير التموين والتجارة الداخلية استمع في المقابل لملاحظات وتعليقات نواب لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ .

