الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد وزارة النقل اليوم.. كامل الوزير يستعرض الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة

وزارة النقل
وزارة النقل

شهدت وزارة النقل اليوم الأحد، العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرز تلك الفعاليات ومنها:
 

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1119 طن بضائع عامة ومتنوعة و468 شاحنة و26 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 735 طنبضائع عامة و212 شاحنة و13 ملاكي وتصدير 31500 طن فوسفات إلى الهند. 

شملت حركة الواردات 384 طن بضائع عامة و256 شاحنة و13 ملاكي و63000 طن قمح روسي، وتتواجد 15 سفينة على أرصفةالموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة «أمل» بحمولة 98 شاحنة و10 ملاكي، والسفينة «بوسيدن إكسبريس» بحمولة 113 شاحنةو2 ملاكي، والسفينة «وادي سفاجا» 63000 طن قمح روسي.

وحسبما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، تم مغادرة السفينة «الحرية» بحمولة 80 شاحنة وسيارة ملاكي، والسفينة «دليلة» بحمولة 92 شاحنة و12 ملاكي، والسفينة «LAMAR» بحمولة 31500 طن فوسفات متجهة إلى الهند.
 

https://www.dostor.org/365979

 

وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصةً ميناء الإسكندرية، بما يضمه من قطاعات مختلفةومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلىالطريق الدولي الساحلي.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد الشاذلي،رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

كما عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة، بما فيه أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، فضلاً عن ربطه بالقطارالكهربائي السريع.

وعرض الفريق كامل الوزير أيضًا مستجدات تطوير ميناء دمياط، خاصةً تعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاءمحطة الحاويات بالميناء "محطة تحيا مصر ١" لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصريةنتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

https://www.dostor.org/3660219

 

حصاد وزارة النقل اليوم تشهد البحر الأحمر تداول لتطوير الموانئ المختلفة

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وائل لطفي

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