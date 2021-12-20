الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

حوادث

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

نتيجة كلية الشرطة
نتيجة كلية الشرطة 2021

تنشر جريدة الدستور موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021  يوم يترقبه الكثيرون من الأسر المصرية ممن يحلمون بانضمام أبنائهم لصفوف العيون الساهرة لحماية أمن الوطن من رجال وزارة الداخلية.

 

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021  

 

ومن المنتظر ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021  خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن النتيجة ظهرت في العام الماضي يوم 18 من ديسمبر، وبالتالي فالجميع ينتظر اعتماد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية للنتيجة.

 

وعقب ظهور نتيجة كلية الشرطة 2021  سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل وسوف يتم إرسال رسائل للطلبة الناجحين على هواتفهم المحمول.

 

ويمكن الإطلاع على نتيجة كلية الشرطة 2021  عبر موقع الرسمي لوزارة الداخلية : https://academy.moi.gov.eg/policeonlineservices/welcome2014.aspx

 

كيف يمكن الحصول على نتيجة كلية الشرطة عام 2021

وزادت نسبة البحث على نتيجة كلية الشرطة خلال هذه الساعات، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال إدخال بطاقة الرقم القومي ورقم الملف وتظهر لك النتيجة بالنجاح أو الرسوب في الحال .

 

قبول دفعة من طلبة كلية الشرطة

وفي 14 يوليو 2021 كان قد أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021  فى قسم الضباط المتخصصين .

 

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث)، وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

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ويكون مواعيد الالتحاق بالنسبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق ذكور واناث _ بكالوريوس التربية الرياضية إناث العام السابق 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

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موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

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