الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نصائح للحماية من موجة الصقيع: ماذا قالت «هيئة الأرصاد»؟

نصائح للحماية من
نصائح للحماية من موجة الصقيع

ضربت موجة من الصقيع محافظات الجمهورية، وقالت هيئة الأرصاد إن موجة الأمطار والصقيع بدأت من اليوم وتستمر لمدة 7 أيام.

وقدمت هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح للمواطنين أبرزها:

- غلق الشبابيك جيدًا وعدم فتحها خاصة في الليل.
- ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التخفيف فيها.
- الابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة الأطفال.
- الابتعاد عن البالوعات في الشوارع.
- القيادة بسرعة هادئة وعدم التهور. 
- القيادة بهدوء على الطرق السريعة.

 وأعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل المنخفض الجوي، وقالت هيئة الأرصاد إن المنخفض الجوي هيكون عبارة عن كتل هوائية قطبية في الاقتراب من مصر ستتمركز في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء على هيئة منخفض جوي يقف بين مصر وقبرص وتركيا، ويعتبر ذلك النزول القطبي الأول لموسم شتاء 2021/2022.

وأضافت الهيئة في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يبدأ الانخفاض تأثيره من يومي الأحد والإثنين على السواحل الشمالية الغربية بشكل ملحوظ من مطروح وحتى الإسكندرية لتسجل الحرارة في حدود 11/13 درجة نهارًا وتصل ليلًا إلى حدود 4/5 درجة، بسبب نشاط الرياح شديدة البرودة ما تزيد من الشعور بشدة برودة الطقس وتتأثر المناطق الشمالية الداخلية مثل الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى بانخفاض طفيف جديد في الحرارة بداية من غدٍ الأحد كتَمهيد للوصول لذروة الإنخفاض الإثنين حيث سيصل الإحساس الفعلي ليوم الإثنين حدود 13/14 درجة نهارًا في أجواء شديدة البرودة نهارًا وتصل ليلًا في حدود 5/7 درجات ليلًا في أجواء شديدة البرودة إلى قارصة".

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