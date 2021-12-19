أكثر النساء نفوذًا فى كوريا الشمالية.. من هي كيم يو جونج؟

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأحد، عن ترقية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، شقيقته كيم يو جونج، لمنصب سياسي أعلى.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن تقرير إعلامي كوري شمالي أن “كيم يو جونج” ظهرت خلال التقرير التلفزيوني المتعلق بمراسم إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونج إيل، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الذين حضروا الحفل.

وبحسب يونهاب، أدرجت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية كيم يو جونج بين 8 أعضاء حاليين في المكتب السياسي وأعضاء مناوبين آخرين، مما يشير إلى أنه «ربما تم تعيينها عضواً أو عضواً بديلاً في المكتب السياسي».

وأظهر تلفزيون كوريا الشمالية، خلال بث للمراسم، كيم يو جونج تقف إلى جانب كيم يونغ تشول واثنين من أعضاء المكتب السياسي الآخرين.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن كيم يو يونج..

من هي كيم يو جونج؟