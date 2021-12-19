أكثر النساء نفوذًا فى كوريا الشمالية.. من هي كيم يو جونج؟
أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأحد، عن ترقية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، شقيقته كيم يو جونج، لمنصب سياسي أعلى.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن تقرير إعلامي كوري شمالي أن “كيم يو جونج” ظهرت خلال التقرير التلفزيوني المتعلق بمراسم إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونج إيل، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الذين حضروا الحفل.
وبحسب يونهاب، أدرجت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية كيم يو جونج بين 8 أعضاء حاليين في المكتب السياسي وأعضاء مناوبين آخرين، مما يشير إلى أنه «ربما تم تعيينها عضواً أو عضواً بديلاً في المكتب السياسي».
وأظهر تلفزيون كوريا الشمالية، خلال بث للمراسم، كيم يو جونج تقف إلى جانب كيم يونغ تشول واثنين من أعضاء المكتب السياسي الآخرين.
وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن كيم يو يونج..
من هي كيم يو جونج؟
- شقيقة الزعيم الكوري الشمالي
- تشغل حالياً منصب عضو في لجنة شؤون الدولة ونائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال.
- عملت في السابق كعضو بديل في المكتب السياسي، ولكن تم تخفيض رتبتها في مؤتمر للحزب في يناير السابق.
- أصبحت الشابة كيم يو جونغ إحدى أكثر النساء نفوذا في كوريا الشمالية.
- وذلك بعد أن تدرجت في المناصب الحكومية، إلا أن هالة من الغموض لا تزال تحيط بها.
- تم تعيينها في لجنة شؤون الدولة، وهي أعلى هيئة حكومية في البلاد.
- تأتي ترقية شقيقة الزعيم كدفعة كبيرة إلى الأمام في مسيرتها، حيث تركت منصبها الصغير نسبيًا كنائب مدير قسم في الحزب الحاكم إلى منصب أكبر بسلطات وصلاحيات أوسع.
- وُلدت يو جونج عام 1988، وهي أحد ثلاثة أبناء ولدوا لزعيم كوريا الشمالية السابق كيم جونغ إيل، وتلقت تعليمها في سويسرا مع شقيقها، وتدرجت بسرعة في الرتب بعد أن ورث شقيقها السلطة بعد وفاة والدهما في عام 2011.
- كان وجودها يكاد لا يذكر حتى جنازته، والدها حين ظهرت في التلفزيون الحكومي تقف خلف كيم جونغ أون مباشرة، وتبدو عليها علامات الحزن.
- تبدل الحال من النقيض إلى النقيض بعد سنوات، حين ظهرت على وجهها ابتسامة غامضة عندما كانت فوق سلم متحرك في مطار إنتشون كمبعوث لشقيقها إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، لتصبح بذلك أول عضو في الأسرة الحاكمة لكوريا الشمالية تطأ قدمها في الجنوب منذ الحرب الكورية.
- لم تستثى من السرية التي تحيط بقادة كوريا الشمالية، فمن غير المعروف ما إذا كانت متزوجة.