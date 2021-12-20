الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشتهر بالحواوشي.. عدسة «الدستور» في «العزيزية» للتعرف على سر الخلطة (فيديو)

حواوشى العزيزية
حواوشى العزيزية

على مقربة من مركز منيا القمح بالشرقية تقع قرية «العزيزية» التي يأتي لها عشاق «الحواوشي» من كل محافظات مصر، لتناول هذه الوجبة بالقرية. 

يوميا ترى شوارع القربة الضيقة مكتظة بالوافدين بجانب صفوف من الأكيلة يجلسون على حافة بحر القرية المعروف بالكورنيش، يتناولون وجبة حواوشي العزيزية.

34f223e1-8300-4076-845d-1fd20b5b2bdf

وانتقلت عدسة «الدستور» لقرية العزيزية للتعرف على سر الحواوشي، حيث تمتلئ شوارع القرية بالجوارين، ويذهب كل فرد لقطع اللحم البلدي الخاص به ويقوم الجزار بإعداد اللحم ومزجه بالبهارات والخلطة، ثم يذهب به للفرن المخصص لتسوية الرغيف، ويتم خبزه ليصبح جاهزا للأكل.

وفي لقاء مع «عم أحمد» أحد جزارين العزيزية، أكد أن هذه القرية مشهورة منذ زمن بإعداد الحواوشي، وورثتها الأجيال أبا عن جد، لافتا إلى أنه قد شب وكبر على هذه المهنة. 

34f223e1-8300-4076-845d-1fd20b5b2bdf

وأوضح أنه خلال سنوات عمله بالجزارة، يتوافد على القرية الراغبين في الحصول على هذه الوجبة، من كافة أنحاء مصر، ومن كافة مدن ومراكز محافظة الشرقية.

81b3886b-1b9d-4c96-a319-d6c643e41a59

وأضاف في حديثه لـ«الدستور» أن الوافدين يأتون لمحل الجزارة ويقوم كل منهم بشراء قطعية اللحم التي يريدها ويتم قطعها أمام عينيه، ثم يزنها الجزار، ويضع عليها البصل والبهارات الخاصة به، إما بالفرم أو التقطيع بالساطور، ثم يأخذها صاحب الوجبة لأحد الأفران المتواجدة بالشارع ليتم إعداد العجين الخاص به.

e4bc737f-eb19-41a4-81aa-cd6dfe06e17e

وعن المرحلة الثانية، وهي إعداد العجين والتسوية، قال محمد عبد الحميد نصر، قائم على أحد مخابز العزيزية، إن الشاري يحضر وبيده كيس اللحم المبهر، ويتم إعداده بالبهارات المطلوبة وفي المخبز يتم إعداد العجين الخاص بالوجبة ووضع اللحم بداخلها وإغلاقها بطريقتهم الخاصة، ثم وضعها بالفرن متعدد الطابق على مراحل مختلفة حتى ينضج العجين الخاص به، ويتم الحصول على الشكل النهائي لرغيف الحواوشي الخاص بقرية العزيزية.

وتابع أنه وغيره قد شبوا على تواجد اهاليهم بهذه المهنة، وأن القرية معروفة منذ قديم السنوات بصناعة الحواوشى ويأتي إليها عشاق هذه الوجبة من كل حدب وصوب.

 

محافظة عملة الشرقية راغب الدستور محافظة الشرقية قطع جولة مختلفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

كريم الهواري ينكر جميع الاتهامات الموجهة إليه في حادث الشيخ زايد: «محصلش»

المستندات.. تقرير الطب الشرعي: عينات دم وبول كريم الهواري حوت كوكايين وكحول

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل