بـ 2 مليار و900 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط 2367 قضية تهرب ضريبي

أصدرت وزارة الداخلية تقرير بالأرقام، يبرز جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية ونتائج الحملات الأمنية لفرض الانضباط في الشارع المصري وحماية المواطنين من جرائم الغش التجاري والتصدي لجرائم المال العام ونجحت خلال شهر في تحقيق نتائج إيجابية.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، ضبط 2367 قضية فى مجال التهرب الضريبي (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين)، بمبالغ مالية بلغت 2 مليار و938 مليون و689 ألف و234 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاة، لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5 ملايين و850 ألف و 640 جنيها.

وفي مجال الأمن الاقتصادى و القضايا التموينية، عن ضبط 9226 قضية تموينية متنوعة، وتم ضبط 169 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 6652 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 898٫020 ألف جنيه و ضبط 33 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 435155 لتر لبيعها فى السوق السوداء وضبط 9024 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 4102,094 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 344 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 951,041 طن، وكذا ضبط 123 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 65,674 طن.

- ضبط 82482 قضية سرقة التيار الكهربائى

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 82482 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (71٫327٫549) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط 726 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط 1248 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 203 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، 183 قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية ، 94 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 574 لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا تم ضبط 7003 قضية تموينية متنوعة و ضبط 1508 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت 8382 أرجيلة و غلق 6051 محل مخالف لمواعيد الغلق، و ضبط 57938 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 57710 أشخاص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 228 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.