وزير الصحة البريطانى ينتقد غير المحصنين ضد كورونا

انتقد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، الأشخاص غير المحصنين ضد فيروس كورونا ، قائلًا إنهم "يشغلون أسرة في المستشفيات يمكن استخدامها لشخص آخر".

وأشار وزير الصحة البريطاني، إلى أن 10% من سكان بريطانيا - أكثر من 5 ملايين شخص- لم يتلقوا بعد التطعيمات، وحوالي 9 من كل 10 ممن هم بحاجة إلى أكبر قدر من الرعاية في المستشفى لم يتلقوا التطعيم، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف "جاويد": "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على التأثير الذي يحدثونه على بقية المجتمع"، وأنه يجب أن يفكروا حقًا في الضرر الذي يلحقونه بالمجتمع من خلال شغل أسرة المستشفيات التي كان من الممكن استخدامها لشخص آخر ربما يعاني من مشكلة في القلب، أو ربما شخص ينتظر جراحة، لكن بدلًا من حماية أنفسهم وحماية المجتمع، اختاروا عدم التطعيم، لديهم تأثير ضار حقًا.. يرجى التقدم للحصول على اللقاح".

- متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدًا

فيما أكد أن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدًا تفوق ما تفيد به الإحصاءات الحالية، مضيفًا "ما زلنا لا نملك المعلومات الكافية عن أوميكرون، توجد ثغرات في البيانات"، لافتًا إلى أن الأرقام الحقيقية للإصابات تزيد بشكل كبير عن الإحصاءات الرسمية نظرًا لعدم خضوع الجميع للفحص الطبي وتأخر الحصول على نتائج التحليلات.

وتابع وزير الصحة البريطاني، إن المعلوم الآن أن جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" ليستا كافيتين لمواجهة الإصابة ذات الأعراض وأن ثلاث جرعات يمكنها توفير حماية أفضل، كما ما زلنا لا نعلم مدى قوة "أوميكرون".

ورغم أن المعلومات المبدئية الواردة من جنوب إفريقيا - حيث ظهر المتحور للمرة الأولى - تفيد بأن "أوميكرون" قد يكون أقل حدة من المتحورات الأخرى، إلا أن "جاويد" يحذر من أن نسبة ضئيلة من أعداد ضخمة للإصابات قد تعني ضغطًا كبيرًا على المستشفيات.