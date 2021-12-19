الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتفقد محطتى مياه الشرب بفرشوط ودشنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية لمحطتى مياه الشرب بمركزى فرشوط ودشنا وذلك للاطمئنان على إنهاء كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية قبل افتتاحهما رسميًا.

رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على ممثل الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بمحطة مياه فرشوط كما تم تنفيذ التشغيل التجريبى للمحطة، واختبار عينات من المياه للتأكد من نقاء المياه وصلاحيتها للاستخدام وكذلك للاطمئنان على سلامة الشبكات، مشيرًا إلى أن المحطة تقع على مساحة ١٥ ألف متر مربع بتكلفة مالية بلغت ٣٢٠ مليون جنيه، وهى تعمل بنظام الترشيح الفائق "Ultra Filtration" وهى الوحيدة على مستوى الجمهورية من محطات هذا النوع التى تعمل بطاقة ٤٠٠لتر/ ثانية ، وتخدم المحطة حوالى ٢٠٠ ألف مواطن من أهالى مركز فرشوط والقرى التابعة له، مضيفًا أنه يتم التحكم فى إدارة وتشغيل المحطة بنظام إلكترونى وفور حدوث أى عطل أو  تغيّر فى خواص المياه يتم تشغيل الإنذار تلقائيًا لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتابع "الداودى" جولته بتفقد محطة مياه دشنا بعد الانتهاء من زيادة طاقتها الإنتاجية من ٤٠٠ لتر/ ثانية، إلى ٨٠٠ لتر/ ثانية، بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه تقريبًا، مؤكدًا أنه تم إجراء التشغيل التجريبى للمحطة واختبار قدرة الشبكات على استيعاب كميات المياه الإضافية، مشيدًا بحجم المنشآت ومظهرها الحضارى، وقال المحافظ إن المحطة سوف تسهم فى القضاء على مشاكل ضعف المياه فى بعض النجوع النائية والمرتفعة ونهايات الشبكات، وسوف تخدم المحطة مركز دشنا والقرى التابعة له وعددها ١٤ قرية، ويستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف نسمة.

محمد رئيس مجلس إدارة لتر مياه برنامج حكم فرشوط محطة الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

استبعاد حسين فيصل وطارق حامد من قائمة منتخب مصر المبدئية لـ أمم إفريقيا

«الجلسة علنية».. قاضى محاكمة الممثل شادى خلف يرفض منع الصحفيين من الحضور

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد شفاء أول حالة..«الخلايا الجذعية» أمل جديد ينهي مأساة مرضى السكر

«مخدرات الكريسماس» فى قبضة الشرطة.. بضاعة بـ36 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي