الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 12 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز البلدية بملوى

حملات رقابية على
حملات رقابية على المخابز البلدية لتموين المنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كل المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين، وتمكنت من ضبط وتحرير 12 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية المخالفة بمدينة ملوي جنوب المحافظة.

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وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن إدارة تموين بندر ملوي جنوب المحافظة برئاسة أيمن إسماعيل، مدير الإدارة، وبالاشتراك مع مفتش التموين بالغدارة شنت حملة رقابية وتفتيشية لإحكام الرقابة على كل القطاعات التموينية، والتي من شانها تحقق كل سبل الرضا للمواطنين، نجحت خلالها الحملة في ضبط وتحرير 12 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية المخالفة.

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وأضاف وكيل وزارة التموين أن المخالفات جاءت علي النحو التالي: تحرير محضر خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجن و2 محضر عدم إعطاء بون صرف و4 محاضر عدم وجود لوحة إعلان وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لرصد المخالفات من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وأكد وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين وإداراتها التموينية بمراكز المحافظة التسعة تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات بيع المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز بصفة يومية لضبط الأسواق والحالة التموينية والأسعار والتأكد من توافر كل السلع وصحة المعروض من السلع والمواد الغذائية وعدم استغلال احتياجات المواطنين والقضاء على كل أنواع الغش التجاري وضبط المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تموين المنيا تحرير مخالفات تموينية لمخابز بلدية حملات رقابية بمدينة ملوي أيمن إسماعيل الدكتور محمود يوسف

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وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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