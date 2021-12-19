الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكب 7 وقائع.. التحقيق مع عصابة سرقة أجزاء السيارات في التجمع الأول

عصابة
عصابة

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجزاء السيارات بالتجمع الأول.

وأصدرت النيابة 3 قرارات للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، حيث كلفت بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، واستدعاء الضابط مجرى التحريات لسماع أقواله، وتفريغ كاميرات المراقبة.

- نتائج التحقيقات


وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم دائرة القسم، باكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواصلة التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما  حال ركوب أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخلع".

وبتطوير مناقشتهما اعترفوا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة أجزاء السيارات بأسلوب " الخلع "، وأقرا بارتكابهما  7 وقائع سرقة بذات الأسلوب  ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئي النية " (مقيمين بدائرة قسمى شرطة "مصر القديمة – الجمالية")، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

حبس نيابة عصابة سرقة سيارات

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