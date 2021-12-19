أبرز المعلومات عن محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض

تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء العمل في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي من المقرر دخولها الخدمة في الربع الأول من العام المقبل وهو 2022 حيث من المقرر أن يتم إنشاؤها على الأرصفة 55 ـ 62 بميناء الإسكندرية ويتم حاليًا إجراء الترتيبات اللازمة لتشغيل المحطة من خلال اختيار الشركة المُشغلة لها والتعاقد على الأوناش العملاقة التي سيتم الاستعانة بها في أعمال الشحن والتفريغ على أرصفة المحطة والسفن التي ستستقبلها.

ويأتي إنشاء محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض في إطار تنفيذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر المركز العالمي للتجارة واللوجستيات حيث أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام 2022.

حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية التحتية 88% وتم البدء في أعمال المرافق والمباني منذ الأول من نوفمبر الماضي، كما تم التعاقد على معظم معدات المحطة وعددها 140 معدة أنواع مختلفة خلال الأشهر الماضية وستبدأ في الوصول خلال شهري مارس وأبريل القادمين وفي تلك الإطار ترصد الدستور خلال السطور التالية أبرز التفاصيل عن محطة “تحيا مصر” المتعددة الأغراض.

1-تبلغ مساحتها 545 ألف م2 بأطول أرصفة 2500 م، وأعماق تصل إلى 17.5 م.

2- تصل نسبة طاقة إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنويًا.

3- من المقرر أن تستضيف المحطة 6 سفن في وقت واحد.

4- وتصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 550 مليون دولار.

5- يعتبر ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.