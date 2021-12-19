الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المجتمعات العمرانية» تنظم تدريبيا حول مراقبة وتطوير النقل الجماعي

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

صرحت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على وحدة تنظيم النقل بالهيئة وأجهزتها، بأنه تم عقد دورة تدريبية بشأن أعمال المراقبة والتطوير لمنظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، تحت مظلة مصر الرقمية بالتنسيق مع شركة مواصلات مصر المتعاقد معها على أعمال التشغيل للمنظومة بـ6 مدن كمرحلة أولى، وهى  (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – العاشر من رمضان)، في إطار رؤية مصر 2030 واهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمواكبة التطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة النقل الجماعى بالمدن الجديدة.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أن الدورة التدريبية شملت التدريب على منصة التشغيل والمراقبة الالكترونية الخاصة بمنظومة النقل الذكى من قبل شركة مواصلات مصر، متضمنة المراقبة اللحظية للأتوبيسات ببياناتها وسائقيها وموقعها على الخريطة، والجدول الزمني اللوحي لتحركها من خلال تزويد الأوتوبيسات بجهاز لوحى يتعامل معه السائق ويزوده بالتعليمات وبه شريحة GPS.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية، إلى أن التدريب شمل التعرف على التقارير المختلفة التي تقدمها المنصة لتقييم أداء المنظومة، ومدى الالتزام بخطوط السير، والجدول الزمنى للخطوط، وكثافة الطلب على الخطوط والتحصيل الإلكتروني، وكذا التعرف على التطبيق الإلكتروني الذى يتيح للمواطنين الالتقاء بالأتوبيسات فى المحطات المختلفة من خلال خرائط المحطات وزمن التقاطر، والحجز والدفع الإلكتروني.

من جهته، أكد المهندس أحمد شوقى، رئيس وحدة تنظيم النقل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ضرورة التواصل بين مشغلي خدمة النقل بالمواقع المختلفة بالمدن الجديدة ومستخدمى الخدمة، بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة لنقل مدى رضائهم عن تقديم الخدمة، وتلقى المقترحات التي تسهم في جذب السكان، والتنمية للمدن الجديدة.

كما أكد ضرورة الإعلان عن مسارات وخطوط منظومة النقل المعتمدة من وحدة تنظيم النقل بالهيئة والتي تحتوي على  300 مركبة سعات مختلفة لخدمة المدن داخليا وخارجيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الهاتفية (تطبيق مواصلات مصر، تطبيق whatsapp برقم 0120000012 من خلال إرسال رسالة نصية، واختيار الخدمة المطلوبة، تطبيق facebook messenger  باسم مواصلات مصر).

وسائل التواصل الاجتماعي وحدة تنظيم النقل بهيئة المجتمعات العمرانية الإدارة المركزية للتنمية المجتمعات العمرانية دورة تدريبية

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وائل لطفي

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