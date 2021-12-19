استقرار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد

حافظ سعر الدولارعلى استقراره أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأحد، وبداية التعاملات الأسبوعية في معظم البنوك العاملة في مصر.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68 للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر - استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت أسعار العملة الأوروبية، حيث تراجعت 7 قروش في الشراء، وارتفاع 8 قروش في البيع، وذلك بعد أن شهدت خلال شهر نوفمبر تراجعا كبيرا ما بين 40 - 50 قرشا شراء وبيع .

ففي بنكي مصر والأهلي، تبايت العملة لتسجل 17.57 للشراء، 17.86جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، تباينت العملة لتسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.88جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.76 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع .

وشهد سعرالجنيه الإسترليني اليوم تباينًا، حيث تراجعت أسعار الشراء 4 قروش، في حين ارتفعت أسعار البيع 12 قرشا، وذلك بعد أن شهد هبوطا تراوح ما بين 47 - 75 قرشا خلال شهر نوفمبر الماضي.

ففي بنك مصر والأهلي سجل 20.69 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع.

كما تباين سعر الجنيه الأسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل 20.72 جنيه للشراء، 21.02 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 20.93 جنيه للشراء، 21.06 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره للشهر للشهر الثالث على التوالي، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.