أحمد أمين يغير جلده في «جزيرة غمام» رمضان المقبل

قرر الفنان الكوميدي أحمد أمين تغيير جلده بشكل كامل خلال الموسم الرمضاني للمرة الأولى من خلال مشاركته في المسلسل الجديد "جزيرة غمام" بمشاركة الفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبد الوهاب.

وبعد مفاوضات وترشيح المخرج حسين المنباوي لأمين خلال الفترة الماضية وافق أمين على المشاركة مع لطفي وعبد الوهاب والنجمة روبي للمشاركة في العمل الجديد، ويخرج للمرة الأولى خلال رمضان في دور مختلف عن الكوميديا التي يظهر بها دائمًا.

ويبدأ فريق العمل تصوير المسلسل الجديد الذي ينتمي إلى عالم الإثارة والتشويق التصوير خلال أسبوع من الآن مع اقتراب كافة التحضيرات على الانتهاء تماما والتعاقد مع كل طاقم العمل الأساسي للمسلسل الذي كتبه عبد الرحيم كمال ويعرض خلال رمضان القادم.

ويشارك الفنان أحمد أمين حاليًا كضيف شرف في فيلم بطولة الفنان ماجد الكدواني، بالاشتراك مع كل من؛ روبي، الطفل عمر الشريف، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، ودنيا ماهر، ومدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج «Lagoonie Film Production» (شاهيناز العقاد)، وتوزيع داخلي «دولار فيلم»، فيما تتولى «MAD Solutions» مهام التسويق والترويج للفيلم، حيث تدور أحداث الفيلم حول شخصية «نور» وهو الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 عامًا، ويحاول كسب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئًا من العالم هناك، وتنشأ صداقة.

وكان مقررًا أن يخوض النجم أحمد أمين تجربته الكوميدية الجديدة مع الفنان أكرم حسني خلال الموسم الرمضاني القادم ولكن لم تكتمل التجربة بعد ومازالت الأمور معلقة وربما تسفر عن تفاصيل جديدة خلال القادمة القادمة ليقدما ثنائية من جديد.