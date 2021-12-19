«كنتاكى» الأمريكية: لا مفقودين فى الولاية بعد الإعصار

أعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير أن جميع من تم الإبلاغ عن فقدانهم في الولاية التي اجتاحتها الأعاصير الأسبوع الماضي، تم العثور عليهم والاطمئنان على مصيرهم.

وأشاد بيشير بالتقرير الذي أعدته إدارة الطوارئ بالولاية، معربا عن أمله أن يعني ذلك أنه لن يتم العثور على ضحايا آخرين للعاصفة في الولاية.

وذكر أن 78 شخصا قتلوا في ما وصفه "بأشد الأعاصير دمارا في تاريخ الولاية".

وقال بيشير أيضا إنه كان هناك بعض التضارب في عدد الوفيات، حيث أحصى موظفو مكتب الحاكم 78 وفاة، بينما أظهرت بيانات إدارة الطوارئ ووزارة الصحة بالولاية 75 وفاة.

كما ذكر الحاكم أن المساعدات التي قدمتها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تم تعميمها على ست مقاطعات أخرى، وأن مبلغ الدعم المقدم لنفقات الجنازة تم رفعه إلى 10000 دولار.

واستطرد قائلا إن "بعض المنازل لا تزال بدون كهرباء، و944 من سكان كنتاكي قد تم أيواؤهم في الفنادق، والمتنزهات العامة"

وعلى صعيد آخر ، أكدت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم السبت، وفاة شخص خامس في الولاية جراء العواصف المدمرة التي هبّت على المنطقة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ بولاية تينيسي، أن الوفيات الجديدة وقعت في مقاطعة ليك كاونتي التي شهدت حالتي وفاة بسبب العاصفة، فيما وقعت بقية الوفيات في مقاطعتي أوبيون وشيلبي.

وتأكد مصرع ما لا يقل عن 92 شخصا في عدة ولايات بعد أن ضرب أكثر من 40 إعصارا منطقة واسعة في 10 ديسمبر.

وقال المسؤولون الأمريكيون: “إن 77 من هؤلاء الأشخاص لقوا حتفهم في ولاية كنتاكي”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ في ولايتي تينيسي وإلينوي بسبب الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة والأعاصير التي ضربت الولايات في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه بموجب إعلان الرئيس الأمريكي جوبايدن، تصبح وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مفوضتين بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث في محاولة لتخفيف المشقة والمعاناة في مقاطعات تشيتهام وديكاتور وديكسون وداير وجيبسون وبحيرة وأوبيون وستيوارت وويكلي في ولاية تينيسي.