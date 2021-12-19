الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استقالة وزير«بريكست» البريطانى بعد إحباطه من توجهات الحكومة

بريكست
بريكست

 ذكرت تقارير إعلامية بريطانية،  أن وزير شئون "بريكست" البريطاني، اللورد ديفيد فروست، قدّم استقالته من منصبه لرئيس الحكومة، بوريس جونسون، بعد ما وصفه بالإحباط من توجهات الحكومة في عدد من الملفات.

ووفقًا لما أفادت صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، فقد قدّم اللورد فروست استقالته، قبل أسبوع، لكن جونسون أقنعه بالبقاء في منصبه حتى الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي "بارز" -لم تكشف هويته- أن استقالة وزير "بريكست" جاءت بسبب إحباطه من "الخطة ب" التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء "كورونا"، بالإضافة إلى خلفيات سابقة تتعلق بـ"الاستياء المتنامي" من ارتفاع الضرائب، والتكلفة الكبيرة للسياسات البيئية التي تتبناها الحكومة.

وعلى صعيد آخر، أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنه يجب أن تكون هناك نظرة عامة للسلع التي يمكن أن تدخل سوقه الموحدة، وسط دعوات للتحرك الفوري لإيجاد حلول لترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في أيرلندا الشمالية، حسبما ذكرت الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الأحد.

وتخوض بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفاوضات مكثفة بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يهدف إلى منع عمليات تفتيش على طول الحدود الأيرلندية، وهو وضع يتخوف الطرفان من إمكانية تهديده استقرار الوضع في أيرلندا.

وتقول الحكومة البريطانية، إن ذلك يتسبب في اضطرابات هائلة للأعمال وسبل العيش في أيرلندا الشمالية، لكن الجانبين عاجزان عن التوصل لاتفاق بشأن كيفية تنفيذ ذلك البروتوكول.

وحذر الوزير البريطاني لملف بريكست ديفيد فروست من أن بريطانيا ستضطر إلى حماية موقفها "بطرق أخرى" إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وكتب في صحيفة "ميل أون صنداي" قائلًا إن "المشاكل الحالية مع البروتوكول تصل إلى قلب سلامتنا الإقليمية، بما يعني دولة واحدة وسوق واحد".

وقال: "مازلت آمل في أن يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يظهر الطموح المطلوب لعلاج المشكلة بالاتفاق، إذا لم يتمكن، سنضطر بالطبع إلى حماية موقفنا بطرق أخرى".

وعلى صعيد آخر، أعلنت بريطانيا إبرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" مع نيوزيلندا، مما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.

الحكومة الضرائب ارتفاع بعد رئيس الحكومة صحي وزير بوريس جونسون جونسو بريطانية ضرائب وباء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

طقس سيء يضرب الإسكندرية غدًا: ارتفاع الأمواج 4 أمتار وتساقط الثلوج

أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 50.7 مليون

دوستويفسكى بعيون مصرية.. احتفالية بأديب روسيا الأكبر بالثقافى الروسى الليلة

تشييع جثمان فتاة كفر شكر إلى مثواها الأخير

استقالة وزير«بريكست» البريطانى بعد إحباطه من توجهات الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي