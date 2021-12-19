استقالة وزير«بريكست» البريطانى بعد إحباطه من توجهات الحكومة

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن وزير شئون "بريكست" البريطاني، اللورد ديفيد فروست، قدّم استقالته من منصبه لرئيس الحكومة، بوريس جونسون، بعد ما وصفه بالإحباط من توجهات الحكومة في عدد من الملفات.

ووفقًا لما أفادت صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، فقد قدّم اللورد فروست استقالته، قبل أسبوع، لكن جونسون أقنعه بالبقاء في منصبه حتى الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي "بارز" -لم تكشف هويته- أن استقالة وزير "بريكست" جاءت بسبب إحباطه من "الخطة ب" التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء "كورونا"، بالإضافة إلى خلفيات سابقة تتعلق بـ"الاستياء المتنامي" من ارتفاع الضرائب، والتكلفة الكبيرة للسياسات البيئية التي تتبناها الحكومة.

وعلى صعيد آخر، أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنه يجب أن تكون هناك نظرة عامة للسلع التي يمكن أن تدخل سوقه الموحدة، وسط دعوات للتحرك الفوري لإيجاد حلول لترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في أيرلندا الشمالية، حسبما ذكرت الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الأحد.

وتخوض بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفاوضات مكثفة بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يهدف إلى منع عمليات تفتيش على طول الحدود الأيرلندية، وهو وضع يتخوف الطرفان من إمكانية تهديده استقرار الوضع في أيرلندا.

وتقول الحكومة البريطانية، إن ذلك يتسبب في اضطرابات هائلة للأعمال وسبل العيش في أيرلندا الشمالية، لكن الجانبين عاجزان عن التوصل لاتفاق بشأن كيفية تنفيذ ذلك البروتوكول.

وحذر الوزير البريطاني لملف بريكست ديفيد فروست من أن بريطانيا ستضطر إلى حماية موقفها "بطرق أخرى" إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وكتب في صحيفة "ميل أون صنداي" قائلًا إن "المشاكل الحالية مع البروتوكول تصل إلى قلب سلامتنا الإقليمية، بما يعني دولة واحدة وسوق واحد".

وقال: "مازلت آمل في أن يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يظهر الطموح المطلوب لعلاج المشكلة بالاتفاق، إذا لم يتمكن، سنضطر بالطبع إلى حماية موقفنا بطرق أخرى".

وعلى صعيد آخر، أعلنت بريطانيا إبرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" مع نيوزيلندا، مما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.