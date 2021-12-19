تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 19-12-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الأحد الموافق 19-12-2021، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد بارد على السواحل الغربية شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.



كما يتوقع الخبراء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى الى تدهور الرؤية الافقية يصل لحد العاصفة على بعض المناطق و أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد احيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (السلوم – مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط) على فترات متقطعة، امطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى جنوب الدلتا (الغربية – الشرقية – المنوفية – الدقهلية ) ومدن القناة على فترات متقطعة.



واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60-70 كم / ساعة) وارتفاع الموج (2-4 متر).



أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم:



العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بنى سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

ادفو 19 10

أبوسمبل 19 10

الوادى الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14

