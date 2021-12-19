الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 19-12-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الأحد الموافق 19-12-2021، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد بارد على السواحل الغربية شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.


كما يتوقع الخبراء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى الى تدهور الرؤية الافقية يصل لحد العاصفة على بعض المناطق و أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد احيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (السلوم – مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط) على فترات متقطعة، امطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى جنوب الدلتا (الغربية – الشرقية – المنوفية – الدقهلية ) ومدن القناة على فترات متقطعة.


واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60-70 كم / ساعة) وارتفاع الموج (2-4 متر).
 

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم:

العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 16 11
طنطا 17 10
شبين الكوم 17 10
دمنهور 16 10
بلطيم 17 11
مطروح 15 09
السلوم 14 08
سيوة 15 04
بورسعيد 18 12
دمياط 18 12
الزقازيق 17 10
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 18 10
السويس 18 11
العريش 19 11
رفح 18 11
رأس سدر 18 10
نخل 16 04
نويبع 18 15
طابا 17 11
كاترين 09 02-
الطور 19 12
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 14
مرسى علم 21 14
الفيوم 18 07
بنى سويف 18 07
المنيا 18 06
أسيوط 18 06
سوهاج 18 07
قنا 18 08
الأقصر 19 09
أسوان 19 10
ادفو 19 10
أبوسمبل 19 10
الوادى الجديد 19 09
شلاتين 25 12
أبو رماد 25 14
حلايب 23 13
رأس حدربة 23 14
 

مصر ارصاد درجات الحرارة البحر المتوسط القاهرة الوجه البحري تفاصيل كفر الشيخ وادى النطرون حالة الطقس الأرصاد الجوية خبراء هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 19-12-2021

حصيلة ضحايا إعصار راى فى الفيليبين ترتفع إلى 75 قتيلا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأحد 19-12-2021

تقرير بريطانى يثنى على الدور المصرى فى القضية الفلسطينية ويشيد بإعادة الإعمار

أستراليا توصى مواطنيها بضرورة الالتزام بإجراءات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي