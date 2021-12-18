السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطلين بالسلام للمعمل الكيماوي

الاستروكس
الاستروكس

أقرت النيابة العامة بالسلام، اليوم السبت، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة العاطلين بمدينة السلام للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت قد قررت نيابة السلام، اليوم، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.  

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما: «عاطف.م»، و«إبراهيم.س»، عاطلين، يقومان بترويج مخدر الاستروكس بمدينة السلام بقصد التربح والكسب غير المشروع منه، وأقرا بحيازتهما كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على عملائهما.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين، وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرام، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة مخدر معمل عاطلين

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