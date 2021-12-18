السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تحرش بطفلة».. حبس عامل زراعى 6 سنوات فى البحيرة

تحرش
تحرش

قضت الدائرة الـ9 بمحكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بمعاقبة عامل زراعي بالحبس 6 سنوات مع الشغل وذلك لقيامه بالتحرش، ومحاولة اغتصاب طفلة لم يتعد عمرها 4 سنوات بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

ترجع أحداث الواقعة بتلقي مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد بورود بلاغ من "ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز"، بقيام جارها عامل زراعي- مقيم بذات الناحية، باستدراج ابنتها "سن 4 سنوات" إلى منزله المقابل لمنزلهما بدعوى اللهو معها، وتحرشه بها.

وعلى الفور وجه اللواء محمد شعراوي، مدير مباحث مديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجاني وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليها ، "محمد . ك. ع" 40 سنة، ويعمل عاملا زراعيا، متزوج ولديه ولد وبنت وبسؤال والدة الطفلة قررت أن ابنتها جاءت بعد صلاة العشاء مرتعشة، وأخبرتها بما حدث.

وبتوقيع الكشف الطبى أثبت تقرير دكتور النساء أن الطفلة تعرضت لمحاولة هتك عرض، لكن لم يتم فض غشاء البكارة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيام المتهم المذكور بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبراخيت من ضبط المتهم المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى قررت عرض المجنى عليها على الطب الشرعي، وأوضح التقرير الطبي أنه لا توجد إصابات خارجية للطفلة، لكن يوجد بعض التهتكات في مكان حساس من جسدها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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