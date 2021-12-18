ضبط حالات غش تجارى بمحطات الوقود فى دمياط

شنت مديرية التموين في دمياط حملة مكبرة، اليوم السبت، تحت إشراف علي الغزاوي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أسفرت عن تحرير 19 محضرًا وتم سحب 15 عينة من البنزين بأنواعه من محطات البنزين بدمياط.

وأسفرت نتائج التحليل بمعمل مصلحة الكيمياء عن عدم مطابقة 8 عينات للمواصفات، وتم تحرير محاضر غش تجاري.

كما تم تحرير 3 محاضر غش تجاري ضد أصحاب مطاعم لعرضها لحوم متبلة ودواجن متبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محضر نقص وزن في شكائر الدقيق.

و‏تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن تشمل: 1930 طن يوريا، و850 طن فوسفات، و129 طن حجر جيري، و1780 طن رمل، و311 طن كحول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44876 طن تشمل: 15750 طن ذرة، و13531 طن قمح، و1679 طن خشب زان، و6500 طن صويا، و650 طن خردة، و5916 طن حديد، و850 طن زيت طعام.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 519 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وليمون وبرسيم وسمسم وقطن)، وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من؛ الإمارات والكويت والسعودية وسنغافورة وهولندا وانجلترا وسريلانكا وإيطاليا وبنجلاديش وهونج كونج وأمريكا والصين واليونان.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132939 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123056 طنًا.