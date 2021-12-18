السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تدرس فرض تدابير جديدة لمكافحة كورونا بعد الكريسماس

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

ذكرت صحيفة "تايمز" نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن المملكة المتحدة تدرس فرض حظر لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يتجمعون في أماكن مغلقة بعد عيد الميلاد (الكريسماس) في إنجلترا لإبطاء انتشار متحور أوميكرون.

وقالت الصحيفة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يقر الخطة، وينتظر المستشارون مزيدًا من البيانات بشأن المتحور الجديد.

ويريد جونسون مراجعة أثر الإجراءات التي فرضت على مدار الأسبوع الماضي وقد لا يرى حاجة لتشديد القواعد أكثر.

ومن المنتظر أن يعقد جونسون أيضًا اجتماعًا للجنة الطوارئ رفيعة المستوى المعروفة باسم "كوبرا" مطلع الأسبوع الجاري لوضع اللمسات الأخيرة لدعم صناعة الضيافة البريطانية التي شهدت تراجعًا في حجوزات موسم الكريسماس.

واتخذت أسكتلندا وويلز إجراء أكثر قليلًا، حيث نصحت أسكتلندا الأشخاص بقصر التواصل الاجتماعي على ثلاث أسر في فترة الكريسماس، فيما سوف تغلق ويلز الملاهي الليلية اعتبارًا من 27 ديسمبر الجاري.

تأتي التقارير عن مزيد من القيود المحتملة فيما تشير دراسة من جامعة إمبريال كوليدج لندن إلى أن التعافي السابق من كوفيد-19 يوفر وقاية قليلة من الإصابة بمتحور أوميكرون.

وقال نيل فيرجوسون، وهو مستشار حكومي وعالم ساعد في الإشراف على الدراسة، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت إن تلقي اللقاح  أو الإصابة سابقًا بفيروس كورونا يعني أن الإصابة بمرض شديد من أوميكرون تكون أقل احتمالًا بنسبة وقاية تتراوح من نحو 85% إلى 90%.

يذكر أن سجلت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من أربعة ملايين شخص فى العالم بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفًا، مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بنسبة 10% والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.

الكريسماس المملكة المتحدة انجلترا أوميكرون اللقاح موسم الكريسماس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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