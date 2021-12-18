السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ملكة جمال أمريكا 2022 تصنع التاريخ كأول أمريكية كورية تحمل لقب ألاسكا

ملكة جمال أمريكا
ملكة جمال أمريكا

صنعت ملكة جمال أمريكا التاريخ، حيث أصبحت أول أمريكية كورية وأول ملكة جمال ألاسكا تحمل اللقب في تاريخ المسابقة الممتد 100 عام. 

وقالت إيما برويلز المبتهجة لوكالة أسوشييتد برس في مكالمة زووم من ولاية كونيتيكت، "لم أتخيل أبدًا أنني سأصبح ملكة جمال أمريكا خلال مليون عام، ناهيك عن أنني سأكون ملكة جمال ألاسكا".

وتابعت: "لم أصدق ذلك.. أنا ممتنة جدًا لكل شخص في الوطن يدعمني لفترة طويلة، ويسعدني جدًا أنني تمكنت من إعادة لقب ملكة جمال أمريكا إلى ولاية ألاسكا لأول مرة في التاريخ". 

وابتعدت المسابقة عن التركيز على المظهر إلى التركيز على القيادة والموهبة ومهارات الاتصال في العام الماضي بسبب الوباء ولم تقام لعدة سنوات في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات.

وقالت برويلز البالغة من العمر 20 عامًا: "إن أجدادها هاجروا من كوريا إلى أنكوريج منذ حوالي 50 عامًا، قبل ولادة والدتها، وقال المتحدث مات سيسلوك في رسالة نصية إلى وكالة الأسوشييتد برس إن منظمة ملكة جمال أمريكا "تعتقد أن إيما هي أول أميركية كورية تفوز باللقب".

والدتها هي معلمة تعليم خاص في مدرسة الخدمة الثانوية في أنكوراج، وهي نفس المدرسة التي التحقت بها برويلز،  إلى جانب منصب والدتها، يعاني شقيقها الأكبر بريندان من متلازمة داون ويلعب في الفعاليات الرياضية مع أولمبياد ألاسكا الخاص.

ملكة جمال أمريكا 2022

لم يكن فوز برويلز، بلقب ملكة جمال أمريكا، هو أول عائق تكسره امرأة من ألاسكا هذا العام، ففي الصيف الماضي جاءت المراهقة ليديا جاكوبي من سيوارد ألاسكا لتفوز بسباق 100 متر سيدات في أولمبياد طوكيو، لتصيح بذلك أول لاعبة من ألاسكا تتأهل للألعاب الأولمبية في السباحة، ناهيك عن الفوز بالميدالية الذهبية.

إلى جانب لقبها حصلت برويلز على ما يزيد قليلاً عن 100000 دولار في المنح الدراسية الجامعية، إنها حاليًا طالبة في جامعة ولاية أريزونا تدرس العلوم الطبية الحيوية والأداء الصوتي وقالت إن أموال المنحة ستسمح لها بالالتحاق بكلية الطب.

وقالت منظمة ملكة جمال أمريكا إنها ستسافر في العام المقبل حوالي 20 ألف ميل (32187 كيلومترًا) كل شهر لتكون نموذجًا يحتذى به،كما تتضمن خطط برويلز المستقبلية أن تصبح طبيبة جلدية والعودة إلى ألاسكا لممارسة مهنتها.  

ملكة جمال امريكا ألاسكا المسابقه متلازمة دوان كوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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