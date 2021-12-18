تونس: تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص ضد كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و272 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن 5 ملايين و451 ألفا و952 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و225 ألفا و580 جرعة بينها 25 ألفا و764 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح يبلغ 7 ملايين و292 ألفا و551 شخصا حتى الآن.

في سياق متصل، ذكرت الأستاذة في علم المناعة بمعهد «باستور» بتونس، سمر صمود، بأن تونس تشهد حاليًا «هدنة جائحية» يجب استثمارها في رفع مستوى التلقيح ضد كورونا.

وقالت صمود إن ما سمتها بـ«الهدنة الجائحية» لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، معتبرة أن تونس ليست بمنأى عن مواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا.

وفسرت «الهدنة الجائحية» باستقرار الوضع الصحي وتحسنه، مشيرة إلى أن إمكانية عودة الفيروس للانتشار تبقى قائمة بالنظر إلى أن النسبة العامة للتلقيح في تونس لم تتجاوز 3ر54 بالمائة فيما تقدر نسبة الأشخاص الذين استكملوا الجرعة الثالثة 2ر5 %.

وأشارت إلى أن الأشخاص غير الملقحين يشكلون خزانًا خصبًا للإصابة بالمرض، لافتة إلى أنه بالرغم من أن نسبة التطعيم للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة بلغت 57 بالمائة في تونس وتعتبر نسبة مرتفعة في إفريقيا لكنها تبقى أقل بكثير من تلك المسجلة بالدول المتقدمة على غرار فرنسا التي ناهزت بها نسبة التلقيح 90 بالمائة.

وبحسب الدراسات، فإن التلقيح بالجرعة الثالثة يمكن من التقليص في الإصابة بالحالات الخطيرة بنسبة 90 بالمائة، كما يخفض بنسبة 70 بالمائة من مجموع الإصابات المسجلة بمتحور «أوميكرون» سريع الانتشار.