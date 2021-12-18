بعد ظهور 3 حالات في مصر.. كيف تحمي نفسك من خطر «أوميكرون»؟

منذ الإعلان عن وجود متحورات لفيروس كورونا، ومصر دائما في حالة استعداد لمواجهة الفيروس وحماية مواطنيها، للحفاظ على البلاد خالية من حالات «أوميكرون» المتحور الجديد، منذ لحظة إعلان تواجده في جنوب إفريقيا حتى وصول الثلاث حالات المصابة، والذين هم في العزل الآن.

تعمل مطارات مصر المختلفة على حماية البلاد من وصول مصابين جدد إلى الأراضي المصرية، فالمصابون من الأجانب يتم عودتهم إلى بلادهم فورًا، والمصابون من المصريين يدخلون العزل حتى تمام الشفاء، وهو الأمر الذي حدث مع الثلاث حالات المصابة بالمتحور الجديد.

إذن كيف يمكن حماية أنفسنا من الإصابة بالفيروس في ظل هذا المتحور الجديد؟

ووفقا لموقع «nature» فإنه يجب تناول اللقاح في كل الأحوال، فإذا كان أوميكرون قادرًا على تفادي الأجسام المضادة المعادلة، فهذا لا يعني أن الاستجابات المناعية الناتجة عن التطعيم والعدوى السابقة لن توفر أي حماية ضده.

وأشار الموقع إلى الدراسات التي تقول إن المستويات المتواضعة للمناعة التي تكون عددا من الأجسام المضادة المعادلة قد تحمي الناس من الأشكال الشديدة من COVID-19، وذلك حسب مايلز دافنبورت، اختصاصي المناعة في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، أستراليا.

وقد تتأثر جوانب أخرى من الجهاز المناعي، خاصة الخلايا التائية، بطفرات أوميكرون أقل من استجابات الأجسام المضادة، ويخطط الباحثون في جنوب إفريقيا لقياس نشاط الخلايا التائية وعامل مناعي آخر يسمى الخلايا القاتلة الطبيعية، والتي قد تكون مهمة بشكل خاص للحماية من COVID-19 الشديد، كما يقول شبير ماضي، اختصاصي اللقاحات بجامعة ويتواترسراند.

وأكد الموقع أن الجهد المبذول في جنوب إفريقيا هو أيضًا جزء من الجهود المبذولة لإجراء دراسات وبائية لفاعلية اللقاحات ضد أوميكرون، وهناك تقارير قصصية عن حالات عدوى خارقة تشمل جميع اللقاحات الثلاثة التي تم إعطاؤها في جنوب إفريقيا: جونسون آند جونسون، وفايزر- بيونتيك، وأكسفورد- أسترازينيكا.