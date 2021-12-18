أعراض متحور أوميكرون ومدى خطورته وانتشاره

تحظى أعراض متحور أوميكرون يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية عن ظهور حالات إصابة في مصر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز أعراضه والدول التي أعلنت عن وجود حالات إصابة به ومدى خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

أعراض متحور أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين في حالة ظهور إصابة به، حيث تشمل الأعراض تكسير في الجسم وشعور الدوخة وقلة الحركة وارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة تصل إلى 38.5 بعد ثلاثة أيام فقط من الإصابة مع قيء مستمر وشعور بالغثيان وضيق التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق ومن ثم فقد القدرة على تناول الطعام وتكون الأعراض أقل تأثيرا مع صغار السن وأكبر تأثيرا مع المسنين وذلك لضعف مناعتهم.



الدول التي أعلنت عن وجود حالات إصابة بـ"أوميكرون"

مع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم " أوميكرون" أعلنت العديد من الدول العربية والأوروبية عن وجود حالات إصابة بها أبرزهم دولة جنوب إفريقيا حيث سجلت في بداية الأمر عن وجود 77 حالة إصابة يعقبها ظهور حالات إصابة في ( دولة الإمارات العربية، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، بلجيكا، تشيك، إسبانيا، النرويج، البرازيل، اليابان، السويد، نيجيريا، جنوب كوريا، الدنمارك، هونج كونج، كندا، استراليا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، هولندا، المملكة المتحدة، بريطانيا، بوتسوانا"

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أعراض متحور أوميكرون ومدى خطورته من أكثر الأمور التي تشغل ملايين المواطنين حول العالم حيث ينتشر الفيروس بسرعة فائقة بأعراض لا يمكن الوقوف عليها إلا عقب وصول الإصابة إلى مرحلة الخطر، حيث نصحت منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي خطر الإصابة من الالتزام بالمسافات الآمنة والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية وارتداء الكمامات الواقية للوجه وعدم التواجد في أماكن مزدحمة واستخدام الوسائل الإلكترونية في قضاء المصالح والمتطلبات اليومية قدر الإمكان.