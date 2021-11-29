أعراض أوميكرون المتحور الجديد لكورونا

ما أعراض أوميكرون المتحور.؟. تصدرت أعراض المتحور الجديد لكورونا ويسمى أوميكرون محركات البحث الأولى على جوجل، وهو المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، وترصد الدستور أعراض هذا المتحور خلال السطور المقبلة.

ما أعراض اوميكرون المتحور الجديد

_ وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة فى جنوب أفريقيا عن المصابين فأول الأعراض وأبرزها الأرهاق الشديد.

_ ثم يكون فقد حاستي الشم والتذوق من الأعراض مثل كورونا.

_ ومن بين الأعراض البارزة ارتفاع شديد في معدل النبض.

_ ويصيب المتحور الجديد أوميكرون من لم يحصلوا على لقاح كورونا في جنوب أفريقيا.

_ ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية حتى لا يصاب أحد بمتحور كورونا الجديد وذلك حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان حول هذا المتحور الذي تصدر تريند جوجل خلال الأيام الماضية وانتشر فى جنوب أفريقيا.

أوميكرون المتحور الجديد

كانت قد أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانات حول هذا المتحور والذي يدعى أوميكرون، حيث اعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه وذلك وفقًا لما أصدرته من بيانات حول هذا المتحور، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توجيهات جديدة بعد ظهور هذا المتحور الجديد وهى تلقي اللقاح المضاد لكورونا والحفاظ على المسافة الآمنة مع الآخرين، والحرص على ارتداء الكمامة وتغطية الفم أثناء العطس أو السعال.

وفي بياناتها حول هذا الفيروس تقول منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المتحور الجديد أوميكرون تم وصفه بأنه مثير للقلق وبعض الأدلة المبكرة قد أثبتت على أنه يحمل درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات الأخرى.

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وقالت منظمة الصحة العالمية حول أوميكرون أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19، وتعافوا قد يتعرضون للإصابة به مرة أخرى، وقد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات الحالية أقل فعالية ضدها.