«التعليم» تعلن أكواد تسديد المصروفات الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أرقام أكواد تسديد المصروفات الدراسية للطلاب بمختلف المراحل.

وجاءت الأكواد كالتالي:

1- سداد المصروفات كاملة كود 6 6 6

2- سداد مصروفات على قسطين كود 609 6 6

3- سداد رسوم امتحانات الشهادات العامة إعدادی وثانوی كود 610 6 6

4- سداد غرامة غياب أول مرة كود 66611

5- سداد غرامة غياب تاني مرة كود 66612

6- سداد مرسوم إعادة القيد كود 613 6 6

7- سداد غرامة انقطاع تعليم أساسی كود 614 6 6

8-سداد رسم امتحان منازل/ عمال( كود 66615)

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية والتوجه بسرعة إلى مكاتب البريد لتسديد المصروفات كاملة أو على قسطين، مع السماح للطلاب الذين سددوا القسط الأول بتحرير استمارة تقدمهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022.

وجاء نص الخطاب: يجب التنبيه على مديرى المدارس الإعدادية والثانوية (عام خاص/ لغات /خدمات)، باتباع ما یلی وتنفيذه والتنبية على الطلاب بالالتزام به:

أولا:

سداد المصروفات الدراسية مقابل الخدمات والانشطة والرسوم بقوانين كاملة أوعلى قسطين (قسط اول بالفصل الدارسى الأول / قسط ثاني بالفصل الدراسی الثاني) مع السماح لطلاب الشهادة الاعدادية بسداد رسوم الامتحان وقبول تقدمهم لتحرير استمارات التقدم لامتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسی ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲ طالما قاموا بسداد المصروفات الدراسية كاملة أو القسط الأول منها ، مع التنبية على من قام بسداد القسط الأول بالالتزام بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسى الثانی.

ثانيا:

استلام شرائح خطوط التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى للعام ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲ من خلال شركات المحمول (أورنج / فودافون / المصرية للاتصالات) بدون مقابل .

ثالثا:

الالتزام بسداد قيمة التأمين على أجهزة التابلت عن العام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ من خلال منافذ البرید المصرى لطلاب المرحلة الثانوية للصفوف ( الأول الثاني / الثالث ) والقائمين على العملية التعليمية حتى لايسقط حقهم التأمينى على الأجهزة في حالة ( الفقد الإصلاح / التلف).