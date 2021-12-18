هولندا تعتزم تشديد إجراءات مواجهة انتشار متحور أوميكرون

أعلنت الحكومة الهولندية في لاهاي أن رئيس الوزراء، مارك روته يعتزم الإعلان عن إجراءات صارمة جديدة، في الساعة السابعة مساء(1800 بتوقيت جرينتش).

وكانت الهيئة الاستشارية للحكومة قد نصحت بفرض إغلاق صارم، بسبب متحور "أوميكرون".

وسيتم اتخاذ قرار حول هذا الأمر ، بعد اجتماع طارئ للحكومة.

ونصح خبراء بإغلاق جميع المنشآت تقريبا، فيما عدا المتاجر الكبرى والصيدليات.

ونصحوا أيضا بإغلاق المطاعم والصالات الرياضية ودور الثقافة والسينما والمدارس.

وهناك حاليا إغلاق ليلي-مما يعني أن جميع المنشآت، فيما عدا المتاجر الكبرى، يجب أن يتم غلقها في الساعة الخامسة مساء(1600 بتوقيت جرينتش).

وتشير أرقام من الحكومة الهولندية إلى أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" يتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.

ويتوقع خبراء أن يكون هذا المتحور هو المهيمن في العاصمة، قبل الكريسماس.

ويذكر أن أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتييه، تمديد الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا لمدة شهر أي حتى 14 يناير 2022، معربًا عن قلقه جراء الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس خاصة في ظل انتشار متغير أوميكرون في البلاد.

وقال روتييه - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة هيوجو دي يونج، أوردته صحيفة الجارديان البريطانية- بأنه سيتم تطبيق تمديد القيود المفروضة مثل الالتزام بارتداء أقنعة الفم داخل الأماكن المغلقة، وتوسيع طلب فحص كورونا في المراكز الثقافية والرياضة والإغلاق المسائي من الساعة الـ17 مساء وحتى الساعة 5 صباحًا، حتى يوم الجمعة 14 يناير.

وأضاف أن "تمديد الإجراءات المتخذة ضروري لسببين، أولًا، الارتفاع في عدد الإصابات ومرضى فيروس كوفيد-19 في المستشفيات على الرغم من الانخفاض الضئيل إلا أن الأعداد مازالت تمثل ارتفاعًا ملحوظًا، وثانيًا ظهور متغير أوميكرون لفيروس كورونا والذي لا نعرف الكثير عنه، ولكننا نعلم أنه ينتشر أسرع بكثير من متغير دلتا، وهذا يدعو للقلق والحذر الشديدين".