السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جامعة جورج ميسون تكشف علاقة الأدوية بظهور متحور أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

استبعدت أنتشا بارانوفا، الأستاذة بكلية البيولوجيا المنهجية بجامعة "جورج ميسون" الأمريكية وكبيرة الباحثين بمختبر الجينوميات الوظيفية بمركز البحوث الجينية الطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، احتمال تمحور فيروس كورونا نتيجة اختبار الدواء عليه. 

وقالت إن لدى هذا الفيروس، ما يكفي من القدرة للتمحور بدون مشاركة الإنسان، لأنه قادر على البقاء في جسم الإنسان لفترة طويلة وانتقاله إلى أنواع أخرى من الحيوانات. 

وذكرت بارانوفا، “يمكن مقارنة ذلك بزجاجة لها عنق. هذا الجزء بالذات - العنق - يلائم مستقبل ACE2 أما ما تبقى من الزجاجة، فهو نطاق RBD نفسه. سطح الزجاجة أكبر من الرقبة نفسها، أي أن الطفرة لديها فرصة أفضل للوصول إلى هناك، في هذه الأجزاء، وليس في الرقبة. في هذه المقالة تم وصف 15 طفرة على سطح الزجاجة التي تضغط على الرقبة بحيث تتناسب بشكل أفضل مع مستقبل ACE2”.

وأضافت: "لقد أظهر العلماء أن أوميكرون تعلم التعرف على هذا المستقبل- Receptor- ليس فقط لدى البشر، بل ولدى الفئران كذلك. على الأرجح، تمت عمليات انتقال سلف أوميكرون عدة مرات من الإنسان إلى الفئران وبالعكس. ونتيجة لتكيف بروتين S الخاص بالفيروس التاجي بشكل أفضل مع المستقبل لدى الفئران، أصبح أكثر ملاءمة للإنسان".

وأشارت الخبيرة إلى أنه تم في عمل العلماء كشف التصاق نطاق- RBD لبروتين S في متحور أوميكرون بمستقبلات ACE2 لدى البشر، التي تعتبر نقطة دخول الفيروس التاجي إلى الجسم.

وقالت: إنها خرجت بهذه الاستنتاجات على أساس مسودة مقالة لمتخصصين من جامعة واشنطن حول السمات الجديدة لمتحور أوميكرون.

وشككت الخبيرة، إن وجود عدد كبير من الطفرات في متحور أوميكرون لفيروس كورونا، قد يكون مرتبطا بعمليات الانتقال المتعددة للفيروس من البشر إلى الفئران وبالعكس.

المتحور فيروس كورونا مشاركة الإنسان الحيوانات جورج ميسون الجينوميات

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