حبس متهم حاول التعدي على طفلة في مدخل عقار بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحبس سائق بإحدى شركات التوصيل لمدة 4 أيام على ذمة اتهامه بالتحرش بطفلة وهتك عرضها داخل مدخل أحد العقارات في الشيخ زايد 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم راقب تحركات الطفلة من الشارع وانتظر دخولها العقار سكنها ثم تتبعها وعند اقترابها من السلم اقترب منها ولامس جسدها وحاول تجريدها من ملابسها، إلا أن صرخات الفتاة أرهبته فتجمع بعض المارة ونجحوا في الإمساك به قبل هروبه.

واجهت النيابة الطفلة المجني عليها بالمتهم خلال غرض قانوني فتعرفت عليه وأفادت بأنه من تحرش بها بعدما تتبعها داخل العقار، وطلبت النيابة استدعاء عدد من شهود العيان ممن أمسكوا بالمتهم لحظة الجريمة لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وجهت النيابة للمتهم تهمة هتك العرض وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض أحد الأشخاص يعمل سائقا بإحدى شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" لاتهامه بالتحرش بطفلة في العقد الأول من عمرها وهتك عرضها بمدخل عقار بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقى الرائد هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من والد طفلة في العقد الأول من عمرها، يفيد بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص لتحرشه بابنته داخل مدخل عقار كائن بدائرة القسم بعد استغاثة الطفلة بهم، وبالانتقال والفحص وسؤال الشهود أفادوا بتجمعهم على صراخ طفلة واستغاثتها حال قيام المتهم بالتحرش بها بمدخل العقار، وبالكشف عن هوية المتهم تبين أنه يعمل سائق بإحدى شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية آداب، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.