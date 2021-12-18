صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، أن المديرية قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بصرف مليون و462 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 2472 عاملا غير منتظم، منها 115 منحة مولود، بإجمالي 232 ألف، و21 منحة زواج، بمبلغ 63 ألف جنيه، ومنحة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 26 ألف جنيه، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ2322 عاملاً مسجلاً، بإجمالي مليون و161 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 572 عاملاً جديداً.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 94 ألف جنيه لعمل عمليات جراحية كبرى وصغرى ومصاريف علاج وأدوية لـ515 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف مديري المديرية، أن المديرية قامت باستخراج 1648شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 16 شكوى، تم تسوية 4 شكوى منها ودياً، وإحالة 4 شكاوى للقضاء، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وإعادة التفتيش على 244 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ157 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 14 شكوى ومنح 11 ترخيص وعمل 16 حملة تفتيشية.

وكانت مديرية القوى العاملة بسوهاج، قد بدأت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، وتستمر لمدة ستة أسابيع.

ويتم التدريب على ثلاثة أقسام رئيسية هي، الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات، وخدمة الغرف والمغسلة، إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.