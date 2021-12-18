البيت الأبيض: ​اللبنانيون​ وحدهم من يمكنهم إنقاذ لبنان

قال البيت البيض إن لبنان كان لديه كل الدلائل على تحوله إلى دولة فاشلة، لكننا عملنا بجد وبهدوء تام، مشيرا إلى أنه عملنا مع سفيرتنا في بيروت ​دوروثي شيا​ وفرنسا واخرين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الفاسدين بشكل خاص في النظام السياسي اللبناني، لأننا أوضحنا أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم أن ينقذوا لبنان، هم ​اللبنانيون​ أنفسهم وخاصة القادة السياسيون اللبنانيون الذين يتعين عليهم اتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم.

وأشار البيت الأبيض فى تقريره السنوي حول مناقشات نهاية العام الإقليمية في الشرق الأوسط، إلى أن لبنان لديه حكومة جديدة يقودها الأن رئيس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، مؤكدا أن بلاده على اتصال وثيق معه.

وتابع التقرير: "أرسلنا وكيلة وزارتنا للشؤون السياسية، ​فيكتوريا نولاند​ إلى بيروت، كما زار كبير مستشارينا لشؤون الطاقة في ​وزارة الخارجية​، عاموس هوشستين، بيروت، حيث عمل على صفقة غاز بين مصر ولبنان مع دعم ​البنك الدولي​، وهي مهمة للغاية، كما أنها قيد التنفيذ ونعتقد أنها مهمة جدا للحفاظ على الاستقرار ومحاولة إخراج لبنان من الأزمة التي يعيشها".

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل خلف الكواليس من أجل لبنان، متابعا "نحن نمضي قدما".

وأمس الجمعة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية​، أن لبنان​ شريك ملتزم في ​التحالف الدولي​ لهزيمة تنظيم "داعش".

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها، إلى أنه في عام 2020، قدمت ​الولايات المتحدة الأمريكية​ المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في ​مكافحة الإرهاب​ والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها، وفقًا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبَل الولايات المتحدة مثل "​حزب الله​" و"داعش".