السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يلتقي المقبلين على الزواج بمركز القديس يوسف للعائلة والحياة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالمقبلين على الزواج، بمركز القديس يوسف للعائلة والحياة بكوبري القبة، بحضور خمسة وعشرين ثنائيًا ودارسًا، بدورة المقبلين على الزواج الحادية والستين.

دار اللقاء حول الزواج حسب القانون الكنسي، والزواج الكاثوليكي، بالإضافة إلى إبعاد الزواج، وبعض القوانين الضرورية، كما دار الحديث حول الموانع والمتطلبات، وغيرها من النقاط المختلفة، أعقبها فتح باب المناقشة مع الشباب الحاضرين.

واختتم اللقاء بتمني نيافة الأنبا باخوم للحاضرين حياة سعيدة، مليئة بالمعرفة والروح القدس، وتقديم التقويم السنوي، كهدية تذكارية، كما قدم الأستاذ الدكتور منير فرج، مؤسس ومدير معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، والمستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وأستاذ استراتيجيات الصحة، بجامعة سينجور الفرنكفونية، الشكر لنيافة الأنبا باخوم، لحضوره مع التقاط بعض الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن محاضرة نيافة الأنبا باخوم، كان قد سبقها محاضرة من أ.د منير فرج، كما استكملت المحاضرات لباقي اليوم، علمًا بأن محاضرات "دورة إعداد المقبلين على الزواج" ستستمر لمدة ستة أشهر.

وتواصل معاهد المشورة المسيحية، تقديم دورات متخصصة لخدمة الشباب والأسر المسيحية، لكافة الأعمار، لتأهيلهم لخدمة المجتمع والكنيسة والأسرة.

وتسعى دورات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة، وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه، بالإضافة إلى الإعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤوليات والأدوار.

ويشارك في دورات المشورة الأسرية عدد من الكهنة والأطباء النفسيين والمتخصصين في المشورة الأسرية، والتي تعمل الكنيسة الأرثوذكسية في اختيارهم.

وأطلقت بعض  الكنائس دورات المشورة "أون لاين" على شبكات الإنترنت، عبر مواقع الكنائس والايبارشيات  على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك"، حيث يشاهد الشخص محاضرات محددة على موقع الإيبارشية، بعد تسجيل بياناته في الاستمارة المعدة لذلك والمتوفرة بالكنائس، ودفع الرسوم، وتقديم صورة من الرقم القومي، من أجل الحصول على كشف بأسماء المحاضرات والـ"سي دى" الخاص بالمحاضرات، وبعد شهر من استلام الاستمارة سيتم إبلاغه بموعد الامتحان.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الأنبا باخوم منظمة الصحة العالمي الكاثوليك مناقشة المقبلين على الزواج دورات المشورة منظمة الصحة مرحلة جديدة محاضرة الإيبارشية كاثوليكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم فى دعوى ضد الفنانة منة فضالى بتهمة النصب

استمرار حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

« القوى العاملة»: تعيين 838 شابا بينهم 14 من ذوي الهمم بسوهاج

200 مليون جنيه استثمارات صينية جديدة بالسوق المصري

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية