الأنبا باخوم يلتقي المقبلين على الزواج بمركز القديس يوسف للعائلة والحياة

التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالمقبلين على الزواج، بمركز القديس يوسف للعائلة والحياة بكوبري القبة، بحضور خمسة وعشرين ثنائيًا ودارسًا، بدورة المقبلين على الزواج الحادية والستين.

دار اللقاء حول الزواج حسب القانون الكنسي، والزواج الكاثوليكي، بالإضافة إلى إبعاد الزواج، وبعض القوانين الضرورية، كما دار الحديث حول الموانع والمتطلبات، وغيرها من النقاط المختلفة، أعقبها فتح باب المناقشة مع الشباب الحاضرين.

واختتم اللقاء بتمني نيافة الأنبا باخوم للحاضرين حياة سعيدة، مليئة بالمعرفة والروح القدس، وتقديم التقويم السنوي، كهدية تذكارية، كما قدم الأستاذ الدكتور منير فرج، مؤسس ومدير معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، والمستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وأستاذ استراتيجيات الصحة، بجامعة سينجور الفرنكفونية، الشكر لنيافة الأنبا باخوم، لحضوره مع التقاط بعض الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن محاضرة نيافة الأنبا باخوم، كان قد سبقها محاضرة من أ.د منير فرج، كما استكملت المحاضرات لباقي اليوم، علمًا بأن محاضرات "دورة إعداد المقبلين على الزواج" ستستمر لمدة ستة أشهر.

وتواصل معاهد المشورة المسيحية، تقديم دورات متخصصة لخدمة الشباب والأسر المسيحية، لكافة الأعمار، لتأهيلهم لخدمة المجتمع والكنيسة والأسرة.

وتسعى دورات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة، وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه، بالإضافة إلى الإعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤوليات والأدوار.

ويشارك في دورات المشورة الأسرية عدد من الكهنة والأطباء النفسيين والمتخصصين في المشورة الأسرية، والتي تعمل الكنيسة الأرثوذكسية في اختيارهم.

وأطلقت بعض الكنائس دورات المشورة "أون لاين" على شبكات الإنترنت، عبر مواقع الكنائس والايبارشيات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك"، حيث يشاهد الشخص محاضرات محددة على موقع الإيبارشية، بعد تسجيل بياناته في الاستمارة المعدة لذلك والمتوفرة بالكنائس، ودفع الرسوم، وتقديم صورة من الرقم القومي، من أجل الحصول على كشف بأسماء المحاضرات والـ"سي دى" الخاص بالمحاضرات، وبعد شهر من استلام الاستمارة سيتم إبلاغه بموعد الامتحان.