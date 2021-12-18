مايو المقبل.. «تريندز» ينظم مؤتمر دولي لدراسة الإسلام السياسي ومخاطرها

ينظم مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات مؤتمر ضمن منتدى الجمعية الفرنكوفونية للمعرفة “ACFAS”.. مؤتمر لتريندز بعنوان: “دراسة الإسلاموية بين الغرب والعالم العربي: نحو حوار بنَّاء لفهم أفضل للإسلام السياسي”، ويعقد في جامعة لافال الكندية وذلك في الثالث عشر من مايو 2022.

ويتضمن المؤتمر أربعة محاور، سيكون أولها حول “التحديات المعرفية والمنهجية في دراسة الإسلاموية“، وسيتناول ثانيها “التيارات السائدة في دراسة الإسلاموية في العالم العربي“، فيما سيركز المحور الثالث على “التيارات السائدة في دراسة الإسلاموية في الغرب“، أما المحور الرابع فسيكون بعنوان “نحو حوار بنَّاء بين المنهجية العربية والمنهجية الغربية لفهم الإسلام السياسي“.

ويأتي تنظيم “تريندز” للمؤتمر ضمن المنتدى العالمي 89 للجمعية الفرنكوفونية للمعرفة “ACFAS” التي أُنشِئَت عام 1923، في إطار سعيه ليكون جسر تواصل معرفي بين المنطقة والعالم، ولتحقيق أهدافه بالوصول إلى العالمية انطلاقاً من رؤيته وشعاره “من استشراف المستقبل إلى المشاركة في صنعه“.

ويشمل المنتدى 222 مؤتمراً اختيرت مشاريعها من بين أكثر من 500 مشروع بحثي مقدم للجنة العلمية المنظمة المعنية باختيار المشاريع، ويشارك في المنتدى الذي سيعقد في الفترة ما بين 9-13 مايو 2022، أكثر من 3500 باحث من مختلف أرجاء العالم، وهو عبارة عن أسبوع متكامل من الفعاليات البحثية والمعرفية والندوات والمناقشات حول مختلف موضوعات العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي سيشارك فيها “تريندز” بوفد من القطاع البحثي وإدارة الاتصال الاستراتيجي وإدارة المؤتمرات.

يأتي هذا فيما حذر مجموعة من الخبراء والمحللين في شئون حركات الإسلام السياسي، في ندوة عقدها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات مساء الثلاثاء الماضي عبر الإنترنت، من خطورة تغلغل جماعة الإخوان في أوروبا، مؤكدين أن الجماعة لديها خطط سرية للسيطرة على القارة العجوز وتنفيذ أهدافها المتمثلة في الحكم والتمكين السياسي.