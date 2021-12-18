السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مايو المقبل.. «تريندز» ينظم مؤتمر دولي لدراسة الإسلام السياسي ومخاطرها

مركز تريندز
مركز تريندز

ينظم مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات مؤتمر ضمن منتدى الجمعية الفرنكوفونية للمعرفة “ACFAS”.. مؤتمر لتريندز بعنوان: “دراسة الإسلاموية بين الغرب والعالم العربي: نحو حوار بنَّاء لفهم أفضل للإسلام السياسي”، ويعقد في جامعة لافال الكندية  وذلك في الثالث عشر من مايو 2022.

ويتضمن المؤتمر أربعة محاور، سيكون أولها حول “التحديات المعرفية والمنهجية في دراسة الإسلاموية“، وسيتناول ثانيها “التيارات السائدة في دراسة الإسلاموية في العالم العربي“، فيما سيركز المحور الثالث على “التيارات السائدة في دراسة الإسلاموية في الغرب“، أما المحور الرابع فسيكون بعنوان “نحو حوار بنَّاء بين المنهجية العربية والمنهجية الغربية لفهم الإسلام السياسي“.

ويأتي تنظيم “تريندز” للمؤتمر ضمن المنتدى العالمي 89 للجمعية الفرنكوفونية للمعرفة “ACFAS” التي أُنشِئَت عام 1923، في إطار سعيه ليكون جسر تواصل معرفي بين المنطقة والعالم، ولتحقيق أهدافه بالوصول إلى العالمية انطلاقاً من رؤيته وشعاره “من استشراف المستقبل إلى المشاركة في صنعه“.

ويشمل المنتدى 222 مؤتمراً اختيرت مشاريعها من بين أكثر من 500 مشروع بحثي مقدم للجنة العلمية المنظمة المعنية باختيار المشاريع، ويشارك في المنتدى الذي سيعقد في الفترة ما بين 9-13 مايو 2022، أكثر من 3500 باحث من مختلف أرجاء العالم، وهو عبارة عن أسبوع متكامل من الفعاليات البحثية والمعرفية والندوات والمناقشات حول مختلف موضوعات العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي سيشارك فيها “تريندز” بوفد من القطاع البحثي وإدارة الاتصال الاستراتيجي وإدارة المؤتمرات.

يأتي هذا فيما حذر مجموعة من الخبراء والمحللين في شئون حركات الإسلام السياسي، في ندوة عقدها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات مساء الثلاثاء الماضي عبر الإنترنت، من خطورة تغلغل جماعة الإخوان في أوروبا، مؤكدين أن الجماعة لديها خطط سرية للسيطرة على القارة العجوز وتنفيذ أهدافها المتمثلة في الحكم والتمكين السياسي.

 

 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات منتدى الجمعية الفرانكوفونية للمعرفة ACFAS الإسلاموية الإسلاموية الراديكالية الإسلام السياسي في أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«اليوم السعودية» تستعرض جهود حكومة المملكة لحماية البشر والاقتصاد من كورونا

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

تفقد الرئيس السيسي عددًا من المشروعات يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تفاصيل حبس عصابات السرقة بأسلوب الـ«نشل» في الإسكندرية

وكالة: المستثمرون الأوكرانيون مهتمون بالتواجد في السوق المصري

اليوم.. محاكمة رئيس حي مصر القديمة وآخرين بتهمة الرشوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة