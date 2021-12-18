نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

قال مسؤولون إسرائيليون، الليلة، إن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ونحو 130 آخرين في الكنيست دخلوا الحجر الصحي مساء اليوم، بعد التأكد من إصابة 4 من موظفي الكنيست بفيروس كورونا.



وقالت وسائل إعلام عبرية من ضمنها صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن شخصًا واحدًا على الأقل من الأربعة يُشتبه في أنه حامل لمتحور "أوميكرون".



ودخل عضو الكنيست سيمون ديفيدسون، وهو من حزب "يش عتيد"، أيضًا في عزلة ذاتية بسبب تفشي الوباء.



وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن مسؤولا بالكنيست أبلغ نتنياهو أنه تم التأكد من إصابة مدرب في صالة الألعاب الرياضية بالبرلمان الإسرائيلي بكورونا.. والمدرب الذي تم التأكد من إصابته أشرف على تدريب نتنياهو قبل يومين.



وقال الليكود "رئيس الوزراء السابق يتصرف وفقًا للمبادئ التوجيهية وينتظر نتائج الاختبارات".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.